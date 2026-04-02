주말 앞두고 전국에 ‘비’…벚꽃 나들이 차질

금요일인 3일 밤부터 전국에 비가 내릴 전망이다. 특히 제주도와 남해안에는 강한 바람을 동반한 많은 비가 올 가능성이 높아 벚꽃 구경에 악영향을 미칠 것으로 보인다.

오산천 벚꽃축제 개막을 하루 앞둔 3일 경기 오산시 오산천에서 시민들이 만개한 벚꽃을 감상하며 봄산책을 즐기고 있다. 뉴스1

2일 기상청은 정례 예보 브리핑에서 “남해상을 지나는 저기압의 영향으로 3일 밤부터 4일 낮 사이 전국 대부분 지역에 비가 내리겠다”고 예보했다.

3일은 남해상을 지나는 저기압의 영향으로 밤부터 4일 낮 사이 전국 대부분 지역에 비가 내리겠다. 특히 제주도와 남해안을 중심으로 많은 비가 예상되며 제주도는 돌풍과 천둥·번개를 동반하는 곳도 있겠다.

벚꽃이 만개한 남쪽 지방의 경우 이번 비로 꽃잎이 떨어질 가능성이 높아 벚꽃 나들이를 계획한 시민들의 아쉬움이 클 수 있겠다. 반면 벚꽃이 아직 만개하지 않은 중부지방에선 꽃잎이 떨어지는 등의 영향은 덜할 수 있다.

비가 집중적으로 내리는 시기는 3일 밤부터 4일 아침까지로, 예상 강수량은 제주도 30~80㎜, 지리산 부근 30~80㎜, 서울 5~20㎜, 중부·경북·전북 10~40㎜ 등이다. 특히 제주 산지는 150㎜ 이상 호우특보 수준의 비가 예측됐다. 4일 낮에는 대부분 그칠 전망이다. 주말이 지난 5∼6일 사이에 다시 비 소식이 있다.

당분간 기온은 평년(낮 기온 중부 15도, 남부 20도)과 비슷하거나 조금 높은 수준으로 완연한 봄 날씨가 이어질 전망이다.

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