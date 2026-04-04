삶·사유 흐름 속에서 재구성한 철학 교양서

윌 듀런트의 철학 이야기/ 윌 듀런트/ 정영목 옮김/ 바다출판사/ 3만원

노동자와 일반 시민을 대상으로 철학 강의를 하게 된 저자는 1년간의 자료 조사와 3년간에 이르는 집필을 통해 철학을 한 인간의 삶과 사유의 흐름 속에서 재구성할 수 있었다. 이런 과정을 통해 탄생한 책은 1926년 출간과 동시에 큰 반향을 일으켰다. 뉴욕타임스는 저자 듀런트를 두고 “가장 난해한 철학마저도 인간의 삶에서 비롯된 사유로 이해하게 만드는 보기 드문 설명의 대가”라고 호평했다.



책은 이후 한 세기 건너온 철학 고전으로 자리 잡으며 가장 널리 읽혀온 철학 교양서의 한 권이 됐다. ‘윌 듀런트의 철학이야기’가 출간 100주년을 맞아 정식 계약을 통해 새로운 판본으로 출간됐다. 원전을 바탕으로 텍스트를 다시 점검하고, 전체 흐름 역시 정비했다고, 출판사는 밝혔다. 책을 펴면 소크라테스의 괴팍한 목소리가 들려온다.

윌 듀런트/ 정영목 옮김/ 바다출판사/ 3만원

“합리적인 태도로, 철학 교사들이 좋으냐 나쁘냐를 따지지 말고, 오직 철학 자체만을 생각하라. 철학을 진심으로 잘 검토해보라. 철학이 악하면 모든 사람을 철학에게서 멀어지게 하려고 노력하라. 하지만 철학이 내가 지금 믿고 있는 그런 철학이라면 철학을 따르고 섬기며, 당당함을 잃지 말도록 하라.”

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