김병기, 이틀 만에 경찰 재출석…5차 피의자 소환

무소속 김병기 의원의 13가지 의혹을 수사하는 경찰이 김 의원을 5번째로 소환했다.
서울경찰청 공공범죄수사대는 2일 오후 3시 30분 김 의원을 뇌물수수 등 혐의 피의자 신분으로 마포청사로 불러 조사 중이다. 지난달 31일 조사 이후 이틀 만이다.
오후 3시 29분께 마포청사에 도착한 김 의원은 "수사 지연시킨다는 비판도 있는데 어떻게 생각하느냐", "무혐의 입증 자신하나", "구속영장 신청 시 불체포특권 유지할 건가" 등의 질문에 답하지 않고 청사 안으로 들어갔다.
김 의원은 차남의 숭실대 편법 편입을 주도하거나 빗썸 취업을 청탁한 뒤 빗썸에 유리한 의정활동을 한 의혹을 받는다.
배우자의 법인카드 유용 의혹과 관련한 경찰 수사를 무마하거나 총선을 앞두고 전 동작구의원들로부터 불법 자금을 받은 혐의, 전직 보좌관들이 자신의 의혹을 폭로했다고 의심하며 이들의 직장인 쿠팡에 인사 불이익을 요구한 혐의 등도 있다.
다만 김 의원은 현재 모든 의혹을 부인하고 있다.
김 의원은 허리디스크 등 건강 악화를 이유로 4∼5시간 조사 후 귀가하기를 반복하고 있다. 경찰은 수사 지연 논란에도 이날 조사가 미진할 경우 6차 소환까지 검토 중이다.
경찰은 김 의원 조사에 앞서 이날 오전 김 의원의 차남도 피의자 신분으로 불러 약 3시간 30분간 조사했다.
차남 김모씨는 숭실대에 편법으로 편입하거나 중견기업과 가상자산 거래소 빗썸에 특혜성 취업을 하며 이 기관들의 업무를 방해한 혐의 등을 받는다.
경찰은 그간 김씨를 여러 차례 조사해왔다.
김씨의 변호인은 "지난번 피의자 조사를 이어서 한 것"이라고 말했다.
<연합>
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