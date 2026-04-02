“복지 선도 도시 입증”…달서구, ‘2026 지방자치복지대상’ 대상

대구 달서구는 한국사회복지사협회가 주관하는 ‘2026 지방자치복지대상’에서 기초자치단체 부문 대상을 받아 복지 선도도시로서의 위상을 다시 한번 입증했다고 2일 밝혔다.

이태훈(가운데) 구청장과 직원들이 수상 기념 촬영을 하고 있다. 대구 달서구 제공

달서구는 사회복지 종사자 처우개선을 위한 조례를 선제적으로 제정하고, 세 차례의 실태조사를 벌이는 등 데이터 기반 정책을 추진해 온 점에서 높은 평가를 받았다. 또한 올해 전체 예산 1조1958억원 가운데 8678억원(73.3%)을 사회복지 분야에 편성하며 복지 사각지대 해소와 종사자 지원에 지속적으로 투자해 왔다.

이와 함께 보건복지부 인건비 가이드라인 준수, 상해보험료 및 보수교육비 지원, 장기근속 휴가제 도입 등 근무환경 개선 정책을 추진해 현장 만족도를 높였다. 아울러 통합돌봄 전담부서 신설, 노인종합복지관 확충, 주거복지센터 및 아이꿈센터 운영 등 조직과 인프라를 확대해 서비스의 전문성과 접근성도 강화했다.

민∙관협력을 기반으로 한 한의 방문진료 사업과 지역복지 실천포럼 운영 등 현장 중심 복지모델을 구축하고, 지난해 보건복지부 지역복지사업 평가에서도 우수한 성과를 거두며 지역복지 발전을 선도하고 있다는 평가다.

이태훈 달서구청장은 “이번 수상은 현장 중심 정책과 민관협력이 만들어낸 성과가 대외적으로 인정받은 결과”라며 “앞으로도 사회복지 종사자가 자부심을 갖고 일할 수 있는 환경을 조성하고, 구민의 삶의 질 향상을 위한 정책을 지속적으로 추진하겠다”고 말했다.

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