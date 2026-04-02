전재수 “해양수도 부산 완성으로 부산을 살리겠다”…부산시장 출사표

전재수 더불어민주당 의원(부산 북구갑)이 2일 오전 부산 동구 해양수산부 청사 앞에서 부산시장 출마를 공식 선언했다.
전 의원은 출마선언을 통해 소멸하는 부산의 위기를 균형·비전·실행의 부재 때문이라고 진단하고, 해양수도 부산을 완성해 부산을 살리겠다는 비전을 제시했다.
전 의원은 “희망이자 미래였던 부산이 소멸 위기에 놓인 도시가 되었다”며 “하루 평균 36명이 부산을 떠나면서 2021년 337만명이던 부산의 인구가 324만명으로 줄었다”고 주장했다. 그러면서 “엑스포 유치 실패와 가덕도신공항 표류, 부·울·경특별연합 무산 등 실행의 부재로 인한 성과 없는 시정이 부산의 소멸을 자초하고 있다”고 지적했다.
전 의원은 부산을 살릴 유일한 해법은 ‘해양수도 부산’을 완성하는 것이라고 강조했다. 그는 “(해수부 장관 재임 당시) 해수부 부산 이전과 부산해양수도특별법 제정, 부산해사전문법원 설치법 통과, SK해운·H라인해운 본사 부산 이전 등 굵직한 성과를 이뤄냈다”면서 “HMM과 해수부 산하 공공기관 이전, 동남투자공사 설치 등 해양수도 부산의 꿈은 쉼 없이 현실에 펼쳐질 것”이라고 장밋빛 청사진을 제시했다.
그러면서 “여와 야, 진보와 보수가 아니라, ‘유능’과 ‘무능’이라는 실용적 판단이 선택의 기준이 되고 있다”면서 “이제 부산시민들도 일 잘하는 시장을 가질 때가 됐다”고 자신감을 드러냈다. 해양수도 부산은 지역발전전략임과 동시에 수도권생존전략이며, 이재명정부의 지방 주도 성장전략의 핵심이라는 논리다.
전 의원은 “이재명 대통령과 함께 부산 시민과 함께 해양수도 부산의 꿈을 반드시 실현하겠다”고 약속했다. 그는 “(부산시민들은) 정치적으로 세 번 넘어진 저를 꼭 그 만큼 다시 일으켜 세워주셨다”며 “이제 전재수가 해수부 이전으로 시작된 부산 부활의 기적을 통해 해양수도 부산을 완성해 부산을 살리겠다”고 강조했다.
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