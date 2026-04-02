전재수 “해양수도 부산 완성으로 부산을 살리겠다”…부산시장 출사표

전재수 더불어민주당 의원(부산 북구갑)이 2일 오전 부산 동구 해양수산부 청사 앞에서 부산시장 출마를 공식 선언했다.

전 의원은 출마선언을 통해 소멸하는 부산의 위기를 균형·비전·실행의 부재 때문이라고 진단하고, 해양수도 부산을 완성해 부산을 살리겠다는 비전을 제시했다.

전재수 민주당 의원(부산 북구갑)이 2일 오전 부산 동구 해양수산부 청사 앞에서 부산시장 출마를 공식 선언하고 있다. 전재수 캠프 제공

전 의원은 “희망이자 미래였던 부산이 소멸 위기에 놓인 도시가 되었다”며 “하루 평균 36명이 부산을 떠나면서 2021년 337만명이던 부산의 인구가 324만명으로 줄었다”고 주장했다. 그러면서 “엑스포 유치 실패와 가덕도신공항 표류, 부·울·경특별연합 무산 등 실행의 부재로 인한 성과 없는 시정이 부산의 소멸을 자초하고 있다”고 지적했다.

전 의원은 부산을 살릴 유일한 해법은 ‘해양수도 부산’을 완성하는 것이라고 강조했다. 그는 “(해수부 장관 재임 당시) 해수부 부산 이전과 부산해양수도특별법 제정, 부산해사전문법원 설치법 통과, SK해운·H라인해운 본사 부산 이전 등 굵직한 성과를 이뤄냈다”면서 “HMM과 해수부 산하 공공기관 이전, 동남투자공사 설치 등 해양수도 부산의 꿈은 쉼 없이 현실에 펼쳐질 것”이라고 장밋빛 청사진을 제시했다.

그러면서 “여와 야, 진보와 보수가 아니라, ‘유능’과 ‘무능’이라는 실용적 판단이 선택의 기준이 되고 있다”면서 “이제 부산시민들도 일 잘하는 시장을 가질 때가 됐다”고 자신감을 드러냈다. 해양수도 부산은 지역발전전략임과 동시에 수도권생존전략이며, 이재명정부의 지방 주도 성장전략의 핵심이라는 논리다.

전 의원은 “이재명 대통령과 함께 부산 시민과 함께 해양수도 부산의 꿈을 반드시 실현하겠다”고 약속했다. 그는 “(부산시민들은) 정치적으로 세 번 넘어진 저를 꼭 그 만큼 다시 일으켜 세워주셨다”며 “이제 전재수가 해수부 이전으로 시작된 부산 부활의 기적을 통해 해양수도 부산을 완성해 부산을 살리겠다”고 강조했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지