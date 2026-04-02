'외국인 관광객' 노린 성매매업소 무더기 적발…170명 검거

경찰이 외국인 관광객을 상대로 성매매를 알선한 대형 업소 등을 무더기로 적발했다.

서울경찰청은 올해 1월부터 3월까지 대형 성매매업소와 학교 주변 유해업소 등 95곳을 단속해 업주 등 170명을 검거했다고 2일 밝혔다.

일부 업소는 상호명을 수시로 바꾸거나 이른바 '바지사장'을 내세우는 방식으로 단속을 피해 장기간 불법 영업을 이어온 것으로 드러났다.

경찰은 성매매 알선 대금 약 2890만원과 침대 66개 등을 압수하고 지자체와 협력해 폐쇄 조치를 진행 중이다.

특히 경찰은 지난달 26일 강남구 한 대형 성매매업소를 대상으로 압수수색을 진행, 업주 등 10명을 성매매처벌법 위반 혐의로 검거했다.

이 업소는 20년 넘게 같은 건물에서 업주를 바꿔가며 단속을 피해 영업을 지속해왔으며, 최근에는 해외 인터넷 사이트를 개설해 외국인 관광객을 유치한 것으로 조사됐다.

이와 함께 학교 주변에서 수십년 동안 성매매를 알선해 온 대형 업소 5곳도 적발돼 22명이 검거됐다.

적발된 업소 가운데 1곳은 이미 폐업 신고를 마쳤으며 나머지 업소에 대해서도 폐쇄 절차가 진행되고 있다.

경찰은 또 게임물관리위원회와 출입국당국 등과 합동으로 영등포구 대림동과 구로구 가리봉동 일대 불법 게임장 12곳을 단속해 업주 등 15명을 검거했다.

경찰은 "앞으로도 성매매 사행행위 등에 대한 단속을 이어가고, 압수 범위를 확대할 계획"이라고 밝혔다.

<뉴시스>

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