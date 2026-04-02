"왜 때렸나" 묻자 노려봐…'캐리어 시신' 사건 부부 법원 출석 [사건수첩]

대구 도심 하천에서 캐리어(여행용 가방)에 담긴 50대 여성의 시신이 발견된 ‘캐리어 시신 사건’의 20대 피의자 부부가 2일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 법원에 출석했다.

50대 장모를 살해하고 여행용 가방(캐리어)에 담아 대구 북구 신천 잠수교 인근에 버린 혐의(존속살해 등)를 받는 20대 사위(왼쪽)와 시체유기 등 범행에 가담한 20대 딸이 2일 오전 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 대구지방법원에 도착하고 있다. 뉴스1

대구지법 손봉기 영장전담 부장판사는 2일 오전 10시30분 장모를 폭행해 살해하고 시신을 유기한 혐의(존속살해 및 시체유기)를 받는 사위 조모(27)씨와 시신 유기에 가담한 혐의(시체유기)를 받는 딸 최모(26)씨를 상대로 심문을 진행했다. 법원은 공범 간의 접촉을 막기 위해 두 사람의 이동 동선을 철저히 분리했다.

앞서 대구 북부경찰서 유치장을 나선 사위 조씨는 모자와 마스크로 얼굴을 가린 채 취재진 앞에 모습을 드러냈다. 조씨는 ‘장모가 집안일을 도와줬는데 왜 폭행했느냐’는 질문에 침묵을 지켰으며, 차량에 올라타기 전 취재진을 매섭게 노려보는 등 고압적인 태도를 보이기도 했다.

이어 모습을 보인 딸 최씨도 ‘어머니에게 미안하지 않느냐’, ‘왜 시신 유기에 가담했느냐’는 취재진의 질문이 쏟아졌지만 끝내 입을 열지 않고 법정으로 향했다. 이들 부부에 대한 구속 여부는 이르면 이날 오후 늦게 결정될 전망이다.

친딸 최씨가 2일 오전 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 대구지방법원으로 들어서고 있다. 김덕용 기자

앞서 사위 조씨 등은 지난달 18일 중구 자택에서 장모의 시신을 캐리어에 담은 뒤 도보로 이동해 신천변에 유기한 혐의를 받고 있다. 시신이 담긴 캐리어는 지난달 31일 오전 10시30분 북구 칠성동 신천 잠수교 부근에서 발견됐다.

은색 계열의 캐리어는 하천에 반쯤 잠긴 채 떠 있었고 내부에 물이 차 시신 일부가 변형된 상태였다. 시신은 캐리어 내부에서 신발을 신지 않은 채 웅크린 자세로 발견됐다.

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