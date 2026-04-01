북한 잠수함 잡을 최신 해상작전헬기 MH-60R 작전 배치

북한 잠수함과 수상함을 탐지·공격할 수 있는 최신예 해상작전헬기 MH-60R 시호크가 일선에 배치됐다.

해군은 1일 경남 진해 제62해상항공전대에서 MH-60R 인수식을 개최, 전력화가 완료된 MH-60R 2대를 공식적으로 작전 배치했다고 밝혔다. 군은 2020년 12월 미국 정부와 MH-60R 총 12대를 대외군사판매(FMS) 방식으로 도입하는 계약을 체결한 바 있다.

해군항공사령부 장병들이 신형 해상작전헬기 MH-60R 인수식을 하루 앞둔 지난달 31일 경남 진해 제62해상항공전대에서 MH-60R을 배경으로 대한민국 해양수호를 다짐하고 있다. 해군 제공

MH-60R은 뛰어난 탐지장비와 무장을 바탕으로 해상에서 대잠전, 대수상함전, 감시·정찰, 인명구조 등의 임무를 수행한다. 주로 동해상에서 활동한다. 보조 연료탱크를 장착하면 4시간 이상 비행이 가능하다. 해상레이더, 디지털 전자광학(EO)·적외선(IR) 장비 등 고성능 감시정찰 장비, 전자전 장비(ESM) 등을 탑재하고 있다. 잠수함 신호를 탐지·식별·추적할 수 있는 가변 심도 음탐기와 음향탐지 부표를 활용해 넓은 해역에서 대잠 작전을 수행할 수 있다. 헬파이어 마사일과 잠수함 공격용 Mk-54 경어뢰의 운용이 가능하다.

김경률 해군참모총장은 “오늘부터 본격적인 작전을 펼치게 될 시호크는 매의 위용처럼 뛰어난 탐지·추적능력과 무장, 신속한 기동력으로 적에게 참담한 패배를, 아군에게 압도적 승리를 안겨 줄 것”이라고 말했다.

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