토스 이승건 대표의 올해 만우절 이벤트는 “주거비 평생 지원”

토스 운영사 비바리퍼블리카의 이승건 대표가 자신의 집을 팔아 직원들의 주거비를 평생 지원하겠다고 밝혀 눈길을 끌었다. 예전에도 여러 번 했던 만우절 이벤트 공지인데, 일부는 실제로 실천하기도 해 이번 약속의 이행 여부 역시 주목된다.

1일 업계에 따르면 이 대표는 사내 슬랙을 통해 직원 100명의 주거비를 평생 지원하겠다는 내용을 공유했다.

공지는 직원들이 월세나 주택담보대출 이자를 전액 지원받을 수 있다는 파격적인 조건을 제시하며 신청과 추첨 방식을 구체적으로 안내했다.

이 대표는 공지에서 “누구는 부동산으로 큰 수익을 올리고 누구는 주거비 때문에 생존의 어려움에 서는 부조리에 문제의식이 있었다”며 “개인 명의로 소유한 집을 팔고, 차익으로 토스팀원 100명의 월세/이자 전액을 평생 지원하고자 한다”고 썼다.

추첨된 직원에게는 4월부터 자가 부동산을 소유하게 될 때까지 주거비 지원을 계속한다고 덧붙였다.

이 대표는 평소 만우절을 활용한 이벤트성 공지를 통해 재미를 유도해왔다. 과거 사례로는 건강 문제로 경영 일선에서 물러난다거나 ‘토스건설’ 설립 등을 올려 화제를 모았다.

이번 공지도 소소한 재미를 위한 메시지로 받아들이는 분위기가 포착된다. 그러나 앞서 내건 만우절 공약 중에는 실행한 전례도 있다.

지난해 계열사 직원 100명을 추첨해 일본 오키나와 2박3일 여행 항공과 숙박 비용을 이 대표가 전액 부담한 것으로 알려졌다. 2022년에는 테슬라 차량 10대를 구매해 직원들에게 1년간 무상 대여하기도 했다.

토스 관계자는 “해당 공지가 올라온 사실은 맞지만 구체적인 실행 계획과 여부는 아직 확인되지 않는다”며 “직원들의 참여를 유도하는 이벤트인 만큼 저도 지원했다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지