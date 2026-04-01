김관영 전북도지사 ‘대리운전비 의혹’ 수사… 민주당도 감찰 착수

김관영 전북도지사가 4개월 전 식사를 함께했던 청년들에게 금품을 건넸다는 고발장이 접수돼 경찰이 수사에 착수했다. 소속 정당인 더불어민주당도 감찰에 나섰다.

전북경찰청 반부패경제범죄수사대는 1일 김 지사가 지난해 11월 말 전주의 한 음식점에서 청년들에게 돈봉투를 건넸다는 내용의 고발장을 접수하고 사실관계를 확인 중이라고 밝혔다. 고발 내용은 김 지사가 식사 자리 뒤 청년들에게 현금을 제공했다는 것으로, 공직선거법상 기부행위 금지 위반 여부가 쟁점이 될 전망이다.

경찰 관계자는 “현재 고발장을 검토하는 단계로 구체적인 내용은 확인 중”이라며 “향후 고발인을 상대로 구체적인 경위를 조사해 법 위반 여부를 면밀히 살펴볼 예정”이라고 말했다.

더불어민주당 정청래 대표도 이날 김 지사에 대한 긴급 감찰을 당 윤리감찰단에 지시하면서 정치권으로 논란이 확산되고 있다.

이에 대해 김 지사는 “도내 청년들과 식사 후 대리운전비 명목으로 현금을 지급한 것은 사실”이라면서도 “문제가 될 수 있다고 판단해 다음 날 전액을 회수했다”고 해명했다.

김 지사는 “당시 15명가량의 청년에게 거주 지역별로 2만~10만원씩 총 68만원을 지급했으며, 이후 도청 직원과 청년 대표를 통해 전액을 돌려받았다”고 설명했다. 또 “돈봉투를 건넸다는 표현은 사실과 다르며, 차량에 둔 가방 안 봉투에서 현금을 꺼내 지급했다가 다시 봉투를 넣은 것”이라고 주장했다.

아울러 식당 측이 관련 폐쇄회로(CC)TV 영상을 근거로 김 도지사와 전북도청에 접촉을 시도했다는 주장에 대해서는 “이미 대리비를 전액 회수해 문제 소지가 없다고 판단해 별도 대응을 하지 않았다”며 “윤리감찰단 조사에서 사실대로 소명하겠다”고 밝혔다.

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