“근육 약해질수록 정신건강도 약해져”…‘근감소’ 노인 우울 위험 최대 3.62배

근육량·근력·신체 기능이 낮은 노인은 그렇지 않은 경우보다 우울감을 느낄 위험이 최대 3.6배에 달한다는 연구 결과가 나왔다.

한림대학교춘천성심병원 가정의학과 박용순 교수팀(경희대병원 가정의학과 원장원 교수 공동연구)은 한국노인노쇠코호트(KFACS) 데이터를 활용해 지역사회에 거주하는 70~84세 노인 1913명을 분석한 결과 이같이 확인됐다고 1일 밝혔다.

연구팀은 남성 975명, 여성 938명을 대상으로 근육량과 근력, 신체 수행 능력, 우울감 간 상관관계를 조사했다. 근육량은 이중에너지 X선 흡수계측법(DXA)으로, 근력은 악력으로 측정했으며 보행 속도와 의자에서 5회 일어서기, 간편 신체 기능 검사(SPPB)를 통해 신체 수행 능력을 평가했다. 우울감은 한국판 노인우울척도(SGDS-K)를 활용해 확인했다.

분석 결과 전체 대상자의 12.2%가 우울감을 호소했으며, 23.6%는 근감소증을 보였다. 성별로는 우울감이 여성 16.1%, 남성 8.4%로 여성에서 약 2배 높게 나타났다. 반면 근감소증 유병률은 남성 27.6%, 여성 19.5%로 남성에서 더 높았다.

특히 근육량과 근력, 신체 기능이 모두 저하된 ‘심한 근감소증’ 단계에서는 우울 위험이 뚜렷하게 증가했다. 정상 노인과 비교했을 때 남성은 3.62배, 여성은 3.33배까지 우울감을 경험할 가능성이 커졌다.

연구팀은 우울 위험 요인이 성별에 따라 다르게 나타난 점에도 주목했다. 남성의 경우 근육량 감소와 근력 저하가 동시에 있을 때 우울 위험이 2.45배 높아졌고, 여기에 신체 기능 저하까지 겹치면 3.62배로 증가했다. 즉 근력 약화가 정신 건강 악화와 강하게 연결된 것으로 분석됐다.

반면 여성은 근육량 감소 자체보다 보행 속도와 균형, 하체 기능 등 신체 수행 능력 저하가 우울감과 더 밀접한 관련을 보였다. 신체 기능이 떨어진 여성은 그렇지 않은 여성보다 우울 위험이 2.01배 높았고, 의자에서 5회 일어서기 시간이 12초 이상 걸리면 1.5배, SPPB 점수가 9점 이하일 경우 1.64배 위험이 증가했다.

연구팀은 여성에서 흔한 퇴행성 근골격계 질환이 이러한 차이에 영향을 미쳤을 가능성이 크다고 설명했다. 실제 무릎 골관절염 등 퇴행성 질환 유병률은 여성 29.1%, 남성 10.7%로 여성에서 훨씬 높았다. 통증과 활동 제한이 외출 감소와 사회적 고립으로 이어지면서 우울감을 키울 수 있다는 것이다.

박용순 교수는 “근감소증은 단순히 신체 기능 저하에 그치지 않고 노년기 정신 건강과도 밀접하게 연결돼 있다”며 “남성은 근력 강화, 여성은 보행 속도와 균형 감각 유지에 초점을 둔 맞춤형 관리가 필요하다”고 말했다.

이어 “봄철 활동량이 늘어나는 시기에도 신체적 불편감이 있는 노인은 오히려 우울 위험이 커질 수 있다”며 “성별 특성을 고려한 근감소증 관리가 노년기 삶의 질을 높이는 데 중요하다”고 덧붙였다.

이번 연구는 국제 학술지 ‘사이언티픽 리포트(Scientific Reports)’ 2025년 2월호에 게재됐다.

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