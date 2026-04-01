코스피, 종전 기대에 4%대 급등 5,280대 회복…사이드카 발동

코스피가 1일 이란 전쟁 조기 종식 기대에 급등해 장 초반 5,280대를 회복했다.



이날 오전 9시 23분 기준 코스피는 전장보다 234.41포인트(4.64%) 오른 5,286.87이다.

코스피 지수가 급등하며 매수 사이드카(프로그램 매도호가 일시 효력 정지)가 발동된 가운데 1일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 하고 있다. 코스피 사이드카는 코스피200 선물가격이 기준가격 대비 5% 이상 상승한 상태가 1분 이상 지속되는 경우 발동된다. 코스피는 전 거래일(5052.46)보다 277.58포인트(5.49%) 상승한 5330.04에 개장했다.

전날 코스피는 중동 전쟁 장기화 우려에 4% 급락해 5,050대로 밀려났으나 이날 급등세로 돌아섰다.



지수는 전장보다 277.58포인트(5.49%) 급등한 5,330.04로 출발했다.



급등장에 개장 직후에는 유가증권시장 프로그램 매수호가 일시 효력정지(사이드카)가 발동되기도 했다. 이후 상승폭을 일부 줄인 채 오르고 있다.



서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전날보다 21.6원 내린 1,508.5원에 거래를 시작했다.



전날 환율은 한때 1,530원을 돌파하며 금융위기 이후 최고치까지 치솟았으나 이날 안정세로 돌아섰다.



유가증권시장에서 기관이 1천403억원 순매수하며 지수를 끌어 올리고 있는 반면, 개인과 외국인은 각각 499억원, 1천43억원 매도 우위다.



외국인은 코스피 시장에서 10거래일 연속 '팔자'를 이어가고 있다.



다만 외국인은 코스피200선물시장에서는 1천971억원 순매수 중이다.



간밤 뉴욕증시는 이란 전쟁이 조기에 종식될 수 있다는 기대가 커지면서 3대 지수가 일제히 급등했다.



다우존스30산업평균지수가 2.49% 급등했고, 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수와 나스닥 종합지수도 각각 2.91%, 3.83% 뛰었다.



도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 종전 협상이 잘 진행 중이라고 재차 강조한 가운데 마수드 페제시키안 이란 대통령을 비롯한 이란 측 주요 인사들이 이에 호응하는 발언을 내놓으면서 얼어붙었던 투자심리가 대폭 개선됐다.



특히 기술주가 반등하면서 전날 4.23% 급락했던 필라델피아 반도체 지수는 6.24% 급등했다.



중동 긴장 완화 기대에 5월 인도분 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 4거래일 만에 반락해 101.38달러에 마감했다.



이에 국내 증시도 상승 압력을 받고 있다.



특히 국제유가가 하락하고, 전날 급등했던 환율이 진정되면서 매수세를 자극하는 분위기다.



김석환 미래에셋증권 연구원은 "최근 종전, 협상 등에 대해 엇갈린 목소리를 내왔던 미국과 이란 측이 같은 날 비슷한 결의 신호를 보내자 시장은 전쟁 마무리 국면에 대한 기대를 어느 때보다 크게 반영한 것으로 보인다"고 설명했다.



시가총액 상위 종목 중 전날 5% 급락한 삼성전자[005930](6.82%)가 급등해 17만원선을 회복했으며, SK하이닉스(7.31%)도 폭등해 단숨에 '86만닉스'로 올라섰다.



현대차[005380](5.05%)도 전날 코스피 시가총액 4위로 내려선 지 하루 만에 다시 3위로 올라섰으며, 한화에어로스페이스[012450](3.92%), 두산에너빌리티[034020](5.66%), 셀트리온[068270](2.18%), LG에너지솔루션(1.14%) 등도 강세다.



급등장에 미래에셋증권[006800](4.38%), 키움증권[039490](3.53%) 등 증권주도 동반 오르고 있다.



반면 HD현대중공업[329180](-4.84%), KT&G[033780](-1.76%), 에이피알[278470](-0.89%) 등은 하락 중이다.



코스피 업종별로 보면 건설(8.61%), 전기전자(6.40%), 정보기술(5.94%) 등 대다수 업종이 오르고 있으며 종이목재(-0.70%) 홀로 하락 중이다.



같은 시각 코스닥지수는 전장보다 46.06포인트(4.38%) 오른 1,098.45다.



지수는 전장보다 37.97포인트(3.61%) 상승한 1,090.36으로 출발해 상승폭을 키우고 있다.



코스닥시장에서 외국인과 기관이 각각 486억원, 294억원 순매수하고 있으며 개인은 735억원 매도 우위다.



에코프로[086520](5.52%)가 급등해 코스닥 시가총액 1위로 올라섰으며, 에코프로비엠(4.19%), 알테오젠[196170](4.25%), 레인보우로보틱스(4.61%), 리노공업[058470](5.83%) 등도 상승 중이다.



반면 전날 하한가로 주저앉았던 삼천당제약(-0.24%)은 이날도 하락세를 이어가며 코스닥 시가총액 1위 자리를 내줬다.



아울러 최근 신작 '붉은사막' 흥행 여파에 상승세를 이어갔던 펄어비스(-2.17%)도 하락 중이다.

<연합>

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