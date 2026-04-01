‘국가봉사 은퇴견’ 입양하면 연간 100만원 지원…정부·민간 팔 걷었다

정부가 국가를 위해 헌신한 뒤 은퇴한 국가봉사동물을 입양할 시 연간 최대 100만원을 지원한다. 은퇴한 국가봉사동물이 새로운 가족의 품에서 편안한 노후를 보낼 수 있도록 국가가 지원에 나선 것이다.

경상남도소방본부 경남119특수대응단 대원들이 119구조견의 실종자 수색 훈련을 실시하고 있다. 경상남도소방본부 제공

농림축산식품부는 1일 은퇴한 국가봉사동물의 입양을 활성화하기 위해 ‘국가봉사동물 입양 지원 사업’을 시행한다고 밝혔다.

이번 사업은 농식품부와 국방구, 경찰청, 소방청 등 6개 부처가 지난해 체결한 업무협약의 후속 조치로, 입양 가정의 경제적 부담을 줄이고 부처별 지원 격차를 해소하기 위해 마련됐다.

지원 대상은 군견과 경찰견, 탐지견 등을 입양한 가구다. 입양자는 보험가입, 진료, 미용, 사회화 교육 등에 지출한 비용 영수증과 입양확인증을 전자우편으로 제출하면 된다.

농식품부는 실제 지출 비용의 60% 범위 내에서 연간 최대 100만원까지 환급할 방침이다.

민간 분야의 협력도 강화된다. 한국동물병원협회 소속 전국 44개 병원에서 진료비 30% 할인 받을 수 있다. 삼성·메리츠화재와 KB·DB 손해보험은 반려동물 보험료 최대 20%를 할인한다.

우리와, 네츄럴코어 등 한국펫사료협회 소속 5개 기업은 사료비를 20∼50% 할인 지원한다. 장묘·장례 업체 20곳은 장례비를 20∼30% 할인한다.

농식품부는 입양이 어려운 은퇴견들을 위한 전담 지원센터 설립도 추진할 예정이다.

국가봉사동물 입양 희망자는 각 부처 담당 과나 국가동물보호정보시스템을 통해 상세한 내용을 확인할 수 있다.

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