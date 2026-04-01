유연석, 세종대 교수 됐다 “개강하고 첫 강의 많이 떨려”

SBS 예능 프로그램 '틈만 나면' 화면 캡처

배우 유연석이 첫 강의 후 소감을 전했다.

지난달 31일 방송된 SBS 예능 프로그램 '틈만 나면'에는 배우 박해수, 이희준이 게스트로 출연해 유재석, 유연석을 만났다.

이날 유재석이 먼저 "안 교수 어제 야구 봤나?"라는 말을 자연스럽게 꺼내 웃음을 샀다. 이에 유연석은 "볼 새가 없었다"고 답했다.

유재석이 "오늘 대화가 콱 막히네"라며 실망하자 유연석은 "어제 학교에서 개강식하고 정신이 없다"고 토로했다.

이에 유재석은 "개강은 또 다르다. 첫 강연은 했냐"고 물었고, 유연석은 "했다. 좀 떨렸다"고 말했다.

그러면서 "첫 수업은 보통 빨리 끝내야 한다고 하더라. 한 시간 정도만 하려고 했는데 이야기하다 보니 길어져 두 시간 정도 진행했다"고 밝혔다.

유재석은 "잘 했다. 잘 안착해야 한다"며 응원했다.

한편 유연석은 올해 1학기부터 세종대 영화예술학과 특임교수로 임용돼 강의를 맡았으며 연기전공 4학년을 대상으로 하는 다중매체 연기연구 과목을 지도한다고 전해졌다.

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