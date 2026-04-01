박해수 "냉장고에 연기책 넣고 살아…허세" 대폭소

박해수가 옥탑방에 살았던 과거를 떠올렸다.

지난 31일 방송된 SBS 예능 프로그램 '틈만나면,'에는 배우 박해수, 이희준이 '틈 친구'로 등장해 MC 유재석, 유연석을 만났다.

SBS '틈만나면,' 화면 캡처

이들이 서울 도봉구 쌍문동을 찾은 가운데 "쌍문동에 연고가 있는 사람?"이라는 질문이 나왔다. 박해수가 "예전에 잠깐 살았다. 10여년 됐다, 결혼 전에"라고 답했다. 이를 지켜보던 이희준이 "옥탑방에 남자 배우 셋이 산 거야"라고 거들었다. 박해수가 고개를 끄덕이며 "심지어 강아지도 남자야"라고 해 웃음을 샀다.

특히 박해수는 "(남자들끼리) 맨날 게임하고, 연기 얘기만 계속하고 그랬다"라면서 "냉장고 안에 연기 책 넣어놓고"라고 해 궁금증을 유발했다. "왜 그랬나?"라는 질문이 나오자마자, 그가 "허세죠, 뭐"라고 솔직하게 받아쳐 폭소를 안겼다. 이어 "누가 놀러 와서 냉장고 문 열면 그거 보여주는 거다"라며 너스레를 떨었다.

SBS '틈만나면,' 화면 캡처

이에 유재석이 "남자들의 로망인 건 맞는데, 막상 살아보면 옥탑방이 살기 힘들 것"이라고 말했다. 박해수가 "그래서 혼자 나와서 살아봤는데 외롭더라. 대상포진 걸렸어, 외로워서"라고 고백해 또 한 번 웃음을 줬다.

<뉴스1>

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