'40㎏ 감량' 홍윤화, 이상증세 병원行…"이명 들려"

홍윤화가 몸에 이상증세를 느낀다며 병원을 찾았다.
지난 31일 방송된 SBS 예능 프로그램 '동상이몽 2 - 너는 내 운명'에서는 개그우먼 홍윤화가 다이어트로 40kg 감량 후 근황을 공개한 가운데 남편 김민기와 대학병원 가정의학과를 찾아 궁금증을 유발했다.
그는 "최근 40kg 감량하고 나서 처음 겪어보는 몸의 이상증세가 있어서 선생님을 찾아간 것"이라고 밝혔다. 이내 비만 전문가 오상우 교수를 만났다. 이 자리에서 홍윤화가 "9개월 동안 40kg 뺐다"라고 알렸다.
이를 들은 오 교수가 "몸이 피곤하지 않냐? 기분이 우울하거나 그런 변화는 없나?"라고 물었다. 홍윤화가 "우울한 건 없는데 내가 많이 차분해진 것 같다. 내 몸이 많이 변하고 낯설다"라며 속내를 고백했다. 또 "원래 추위 안 타는데 살 빼고 나니까 손이 덜덜 떨릴 정도로 너무 춥다"라고 덧붙였다. 이에 오 교수는 "몸에 단열재가 줄었으니까, 몸이 줄어든 지방에 적응하는 거다"라면서 오히려 정상화되는 과정이라고 설명했다.
특히 홍윤화가 "이명이 들린다"라고 해 걱정을 샀다. 그가 "삐 소리가 나다가 멈췄다가 계속 반복되더라. 이명이 있으면 밤에 잠들기 힘들다"라고 밝혔다. 오 교수는 "일반적으로 살 빠져서 오는 일시적인 영양 불균형 때문에 이명이 생기지 않았을까 생각한다"라고 진단했다.
이에 홍윤화가 "그런 것도 있다. 발을 찧어서 멍 들었는데 멍이 너무 오래가더라"라고 걱정했다. 오 교수가 "그것도 영양 부족이다"라고 하자마자, 홍윤화가 "그래서 '내 몸에 뭐가 부족하구나, 면역력이 떨어졌구나' 느껴서 복날 먹는 음식만 집중해서 먹었다. 작정하고 4kg을 찌웠다. 이건 요요가 아니라 매일 몸무게를 재면서 한 것"이라는 등 2개월 만에 전략적으로 증량했다고 강조했다.
그러나 오 교수는 예상치 못한 진단을 내렸다. "그게 바로 요요의 시작이다"라고 해 홍윤화를 충격에 빠트렸다. 영상을 지켜보던 출연진이 "요요 판정받은 거냐?"라며 놀랐다. 홍윤화가 "난 인정하지 않는다"라고 끝까지 현실을 부정해 웃음을 샀다.
<뉴스1>
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