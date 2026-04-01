대학병원 대신 지역 공공병원 실습… 의대생들, 의료의 본질부터 배운다

“이런 것도, 이런 환자도 있었구나 하는 걸 보고 가는 것만으로도 큰 성과입니다.”



백지훈 충남 천안의료원 진료부장은 30일 공공의료 현장을 처음 접한 의과대학 실습생들에게 이렇게 말했다.

오도연 충남 천안의료원 진료과장(가운데)이 순천향대 의대 실습생과 함께 환자를 진찰하며 공공의료 현장 실습을 진행하고 있다.

예비 의사들이 대학병원이 아닌 지역 공공병원에서 환자와 마주하는 실습을 통해 공공의료와 필수진료과의 사회적 역할을 배우고 있다. 의대생들이 필수의료와 취약계층 진료, 지역 의료공백 해소에 기여하고 있는 공공의료기관을 이해하고 공공의료에 대한 인식을 새롭게 하는 계기가 될 것이라는 평가다.



천안의료원은 개원 이래 처음으로 순천향대 의대 본과 3학년 학생들을 대상으로 ‘지역사회 기반 임상실습’을 운영한다고 31일 밝혔다. 실습은 지난 30일 시작돼 4월24일까지 2주 과정으로 두 차례 진행된다. 이번 프로그램은 대학병원 중심으로 이뤄져 온 기존 의학교육에서 벗어나 지역 공공의료 현장을 교육과정에 포함했다는 점에서 차별화된다. 고령화와 지역 간 의료격차 심화 속에서 공공·필수의료 인력 양성 필요성이 커지는 상황을 반영한 시도다.



학생들은 외래 진료와 병동, 응급실 등 공공병원의 핵심 진료 현장을 직접 경험하고, 퇴원 환자의 지역사회 연계 과정과 감염관리, 환자 안전 활동 등 공공의료 운영 전반을 폭넓게 접한다. 의료취약지 지원과 방문건강관리, 주민 대상 건강교육 등 의료와 돌봄이 연결되는 현장도 체험하게 된다. 박정미 순천향대 의대 교육부학장은 “학생들이 지역 주민과 환자와의 소통을 통해 의료의 본질을 이해하는 경험을 하길 기대한다”며 “공공의료 현장을 직접 보고 느끼는 것이 중요한 배움이 될 것”이라고 밝혔다.



특히 이번 실습은 단순한 임상기술 습득을 넘어 공공의료의 역할과 지역 의료 전달체계를 이해하고, 환자 중심의 통합적 의료 접근 방식을 익히는 데 초점을 맞췄다. 진료현장에서 의대생들을 지도하는 오도연 혈액종양내과 진료과장은 “단순히 지식을 쌓는 것을 넘어 소외계층과 취약계층을 돌보는 의료의 의미를 고민하는 계기가 된다면 그 자체로 의미 있는 성과”라며 “공공의료 경험이 예비 의료인에게 중요한 가치로 남길 바란다”고 말했다.

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