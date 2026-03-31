울진 스카이레일 재계약 관련 금품 수수 업체대표·군의원 등 4명 구속영장 [사건수첩]

경북 울진군 관광시설을 운영한 민간회사 측이 재계약에 유리한 조건을 확보하고자 군의원에게 금품을 건넨 의혹과 관련, 검찰이 관련자 4명에 대해 구속영장을 청구했다.

31일 경북경찰청과 검찰 등에 따르면 청탁을 목적으로 군의원들에게 금품을 건넨 혐의(뇌물 공여 등)로 위탁업체 대표 A씨 등 2명에 대해 지난 27일 구속영장을 법원에 청구했다.

경북경찰청 전경.

또 이들로부터 금품을 받은 혐의(뇌물수수)로 군의원 2명에 대해서도 구속영장을 청구했다.

A씨 등은 2024년쯤 군의원 2명에게 수천만원어치의 금품을 건네거나 단체 행사의 식비를 대신 납부한 혐의를 받고 있다.

한 군의원은 금품수수 혐의를 전면 부인하고 있는 것으로 알려졌다.

다른 군의원은 식비를 A씨가 계산한 사실을 인정하면서도 대가성에 대해서는 부인하고 있다.

경북경찰청 관계자는 "자세한 사항은 알려줄 수 없다"고 말했다.

한편 이 민간회사는 계약을 맺고서 울진군이 조성한 관광시설을 맡아 운영해 왔으나 울진군이 최근 재계약하지 않음에 따라 소송을 벌이고 있다.

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