김영록 측 “신정훈 캠프 저급한 정치공세 중단해야”…용퇴 압박 정면 반박 [6·3의 선택]

김영록 더불어민주당 전남광주특별시장 예비후보 측이 신정훈 예비후보 측의 ‘용퇴 요구’에 대해 “저급한 정치공세를 당장 멈추라”며 강하게 반발했다.

김영록 후보 선거대책위원회 송기희 대변인은 31일 입장문을 통해 “벼랑 끝 전술로 정치공세를 펴는 신정훈 예비후보의 초조한 심정은 이해하지만, 김 후보의 거취는 시민이 판단할 문제”라고 밝혔다.

김영록 전남광주특별시장 예비후보가 31일 광주시의회 브리핑룸에서 “모든 예비후보를 포용하는 통합지방정부를 구성하겠다”는 기자회견을 연 뒤 기념촬영을 하고 있다. 김영록 예비후보 제공

송 대변인은 “신 후보 측이 김 후보의 3선 도전을 문제 삼으며 용퇴를 요구하고 있으나, 정작 본인 역시 3선 국회의원이라는 점에서 설득력이 떨어진다”며 “용퇴 여부는 특정 후보가 압박할 사안이 아니라 유권자의 선택에 맡겨야 한다”고 지적했다.

이어 “이미 처분 절차를 밟고 있는 서울 주택 문제를 반복적으로 꺼내 공격하는 것은 정치공세에 불과하다”며 “자신의 흠결부터 돌아보고 자중하는 것이 우선”이라고 비판했다.

또한 “신 후보가 강기정 예비후보와의 단일화에서 승리했지만 이는 일부 지지층의 선택일 뿐, 전체 특별시민의 의사를 대변한다고 보기 어렵다”며 “지금 중요한 것은 후보 간 경쟁이 아니라 광주와 전남의 진정한 통합”이라고 강조했다.

송 대변인은 “전남·광주 통합이라는 중대한 전환기를 앞두고 후보들이 정책과 비전으로 경쟁해야 할 시점에 정치공학적 공세에만 몰두하는 모습은 바람직하지 않다”고 지적했다.

그러면서 “김영록 후보는 이러한 공세에도 흔들리지 않고 오직 전남광주특별시 발전과 시민의 삶의 질 향상에 집중할 것”이라고 말했다.

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