“음료 3잔 마셨다” 알바 횡령 고소한 점주…청주 카페 ‘기획 감독’ 착수

아르바이트생이 남은 음료 3잔을 마셨다는 이유로 점주로부터 ‘업무상 횡령’ 혐의로 고소된 사건으로 논란이 일자 정부가 해당 사업장에 대한 기획 감독에 착수했다.

한 카페에서 직원이 커피를 내린 일회용품 컵을 옮기고 있다. 연합뉴스

고용노동부는 충북 청주에 있는 한 유명 프랜차이즈 커피전문점에서 근무한 아르바이트생이 점주로부터 고소당한 사건에 대해 직장 내 괴롭힘 진정 사건이 접수되면서 기획 감독에 착수한다고 31일 밝혔다.



해당 사건은 20대 아르바이트생 A씨가 지난해 10월 근무 중 남은 음료 3잔(1만2800원 상당)을 임의로 마셨다는 이유로 점주가 업무상 횡령 혐의로 고소한 내용이다. 온라인 커뮤니티를 중심으로 사건이 빠르게 퍼지며 논란이 일었다. A씨는 “해당 음료는 실수로 만들어 폐기처분 대상이었다”고 해명한 것으로 전해졌다.



노동부는 이번 감독을 통해 해당 지점의 임금 체불, 임금 전액지급 원칙 위반, 사업장 쪼개기를 통한 연장·야간·휴일수당 미지급 여부 등을 점검할 계획이다.



김영훈 노동부 장관은 “20대 사회 초년생인 청년 아르바이트생이 겪었을 부담을 생각하면 매우 안타깝다”며 “이번 감독을 계기로 베이커리 카페, 숙박·음식점 등 청년 아르바이트생이 많은 업종에 대한 감독을 전국적으로 확대해 나가겠다”고 밝혔다.

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