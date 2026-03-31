국힘 빼고… 우원식·6개 정당 ‘개헌안 발의’ 착수

張 “시기·절차적으로 부적절” 입장
5·18 정신 등 담아 6일 공식 발의
우원식 국회의장과 여야 정당이 국민의힘을 제외하고 헌법 개정안 발의에 착수했다. 계엄에 대한 국회 통제권 강화 등이 핵심이다. 개헌안 통과의 ‘키’를 쥐고 있는 국민의힘이 여전히 부정적 입장을 고수 중인 가운데, 우 의장은 재차 동참을 호소했다.
우 의장과 더불어민주당, 조국혁신당, 진보당, 개혁신당, 사회민주당, 기본소득당 원내 6개 정당 원내대표는 31일 개헌을 위한 공동선언문을 발표하고 개헌안 국회 발의 절차에 착수했다. 개헌안은 4월 6일 공식 발의할 것으로 보인다. 공동 선언문에는 △부마민주항쟁, 5·18민주화운동 이념의 헌법 전문 명시 △계엄에 대한 국회 통제 강화 △지역 균형발전을 개헌의 주요 내용으로 우선 추진하고 6월 3일 지방선거와 함께 개헌 국민투표를 실시하도록 노력한다는 내용이 담겼다. 또 헌법 제명을 ‘大韓民國憲法’에서 ‘대한민국헌법’으로 한글화하기로 했다.
‘국민적 공감대’가 높은 의제를 중심으로 우선 개헌안을 마련했다는 설명이다. 우 의장은 “국회와 정부, 시민사회를 아울러 상당한 수준에서 공론이 형성되고 내용적인 의견 합치가 이뤄지고 있는 현 상황은 개헌 성사에 매우 중대한 역사적 기회”라고 말했다.
국민의힘은 불참했다. 우 의장은 개헌안 발표에 앞서 국민의힘 장동혁 대표를 만나 협조를 요청했지만 장 대표는 “시기적으로, 절차적으로 적절하지 않다”는 입장을 전달했다.
다만 국민의힘 내부에서는 퇴로가 마땅치 않다는 얘기가 나온다. 국민의힘을 제외한 나머지 정당들이 초당적 협의를 거쳐 개헌안 발의 절차에 착수한 상황이 부담으로 작용할 수 있다는 것이다. 개헌안에 비상 계엄에 대한 국회 승인권 강화 등의 내용이 포함된 만큼 지방선거와 동시 투표에서 ‘내란 심판’ 프레임 작동을 부추길 수 있고, 개헌안 반대 당론을 정해 맞설 경우 ‘절윤(윤석열 전 대통령과 단절)’ 진정성 논란 등으로 표심 확장에 악영향을 끼치는 딜레마에 빠질 수 있다.
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