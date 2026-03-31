“국악 배우고 싶어요”…대통령에 건의한 충주 여중생에 음저협 3000만원 기부

한국음악저작권협회(이하 음저협)가 국악 교육 지원을 위한 기부금을 전달했다.



음저협은 지난 30일 충주시청에서 이시하 음저협 회장, 김진석 충주시장 권한대행, 백인욱 충주문화관광재단 이사장과 국악 김정윤 학생 등이 참석한 가운데 충주시 청소년우륵국악단의 국악 교육 지원을 위한 기부금 3000만원을 전달하는 기탁식을 가졌다고 31일 밝혔다.

이번 기탁은 충주여중 3학년에 재학 중인 김정윤양이 이재명 대통령에게 “충주에는 국악을 전문적으로 배울 수 있는 환경이 부족해 꿈을 포기하는 친구들이 있다”며 국악 교육 기반 확충을 직접 건의한 데서 출발했다.

이를 접한 이시하 회장을 비롯한 음저협 집행부는 환경적 한계로 음악적 재능을 펼치지 못하는 국악 청소년들을 위해 전격적인 지원을 결정하고, 충주문화관광재단 문화도시센터와 협력해 국악 교육을 위한 기부금 전달 등 구체적인 실행에 나섰다.

음저협이 전달한 기부금 3000만원은 김정윤양이 활동 중인 ‘충주시 청소년우륵국악단’의 운영비로 전액 사용될 예정이다.

특히 예산 편성 공백기에 발생할 수 있는 ‘교육 단절’을 방지하는 데 중점을 두고 전문 강사 인건비, 국악기 임차료, 단원 활동비 등에 활용돼 청소년들이 보다 안정적인 환경에서 연습에 매진할 수 있도록 지원할 계획이다.

이시하 음저협 회장은 “김정윤양의 목소리에서 국악을 향한 절실함을 느꼈다”며 “협회는 한국의 음악을 보호해야하는 단체로서, 미래의 음악창작자인 청소년들이 꿈을 포기하지 않도록 지켜주는 든든한 버팀목이 되겠다”고 밝혔다.

한편, 음저협과 충주시는 이번 기탁식을 계기로 지역 국악 교육 활성화를 위한 협력을 더욱 강화할 방침이다.

양 기관은 향후 △국악 명인 초청 마스터클래스 △협회 인프라를 활용한 저작권 교육 및 음악 산업 현장 견학 △국악 전공 진로 컨설팅 등 교육·체험·진로를 연계한 프로그램을 추진해 청소년 국악 인재 육성 기반을 체계적으로 확대해 나갈 계획이다.

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