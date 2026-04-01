고유가에… 대한항공도 ‘비상경영’ 날개 편다

대한항공이 중동전쟁 여파로 비상경영 체제에 돌입한다. 항공유 가격 급등과 원·달러 환율 상승 등 대외환경 악화에 따른 것으로, 항공업계 전반 긴축경영 기조가 확산하는 모습이다.



31일 항공업계에 따르면 대한항공은 우기홍 부회장 명의 사내 공지를 통해 4월부터 비상경영 체제를 시행한다고 밝혔다. 우 부회장은 “연료비 급증에 따른 원가 상승에 대응해 유가 수준별 단계적 조치를 시행하고 전사 비용 효율화를 추진하겠다”며 “고유가가 장기화할 경우 연간 사업계획 달성에 차질이 불가피하다”고 말했다.



우 부회장은 비정상적인 고유가 상황이 지속되며 4월 급유단가가 갤런당 450센트 수준에 달할 것으로 보인다며, 이는 사업계획상의 기준 유가인 갤런당 220센트를 크게 상회하는 수치로 매월 막대한 연료비 부담이 가중되고 있다고 설명했다. 그는 “단순한 일회성 비용 절감이 아니라 구조적 체질을 강화해 성공적인 통합을 완수하고 안정적인 미래 성장 기반을 다질 기회로 삼고자 하는 것”이라고 강조했다.



현재 항공사 비용의 약 30%를 차지하는 유류비 부담이 크게 확대되고 있다. 항공기 리스료와 정비비 등 주요 비용이 달러로 결제되는 구조상 고환율도 비용 부담을 키우고 있다.



앞서 티웨이항공과 아시아나항공도 비상경영에 돌입했다. 진에어·에어부산·에어서울·에어프레미아 등 다수 저비용항공사(LCC)도 운항 축소 등 긴축 경영에 나섰다.



항공업계에서는 전쟁 장기화로 유가와 환율 부담이 지속될 경우 추가적인 비상경영 확대가 불가피할 것으로 본다. 한 업계 관계자는 “대부분 항공사가 지출 축소와 투자 조정에 나섰다”고 말했다.

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