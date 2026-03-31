파리장서운동 주도 3人 ‘4월의 독립운동가’

국가보훈부는 ‘파리장서운동’에 참여했던 이명균(1968년 독립장)·장석영(1980년 독립장)·유진태(1993년 애국장) 선생을 4월의 독립운동가로 선정했다고 31일 밝혔다.



파리장서운동은 1919년 3·1운동 후 프랑스 파리에서 강화회의가 열리자 독립청원서를 전달해 한·일 강제병합의 부당함을 국제사회에 호소한 외교적 독립운동이다. 이 운동은 국제 여론을 활용하기 위한 외교독립운동의 성격을 띠었다는 점에서 의의가 있다. 준비 과정에서 문서 작성, 서명자 모집, 전달 경로 확보 등 조직적 활동이 이뤄졌으며 관련 인물들은 일제 탄압으로 체포되고 투옥되는 등 고초를 겪었다.

한·일 강제병합의 부당함을 국제사회에 호소한 파리장서. 국가보훈부 제공

이명균 선생은 광흥학교 설립 후원과 조선총독 암살 시도 등 적극적인 항일운동을 했고, 장서운동 이후에도 조선독립후원의용단에서 활동하며 자신의 재산을 처분해 독립자금을 제공했다. 이 과정에서 체포돼 고문 후유증으로 순국했다.



장석영 선생은 파리장서 초안을 작성했으며, 이후 체포돼 옥고를 치렀고 출옥 후에도 항일운동에 참여했다.



유진태 선생은 서로 다른 지역에서 추진되던 장서운동을 연결해 통합을 이루는 역할을 했고, 해외 독립운동가와도 연계해 문서 전달을 지원했다. 이후 계몽운동을 펼치면서 신간회에도 참여했다.

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