국민 10명 중 8명 “보수·진보 갈등 심각”

지난해 우리 국민이 가장 심각하게 느끼는 사회 갈등은 보수와 진보 간의 이념 대립인 것으로 나타났다. 전반적인 삶에 대한 만족도는 높아졌고, 국내외 여행 수요는 코로나19 팬데믹(세계적 대유행) 이전 수준으로 회복했다. 국가데이터처가 31일 발표한 ‘2025 한국의 사회지표’를 보면 보수와 진보 간 갈등이 심하다는 인식률이 전년보다 3.2%포인트 오른 80.7%로 집계됐다. 갈등 정도가 ‘약간 심하다’와 ‘매우 심하다’는 응답자의 비율 합계로 4년 연속 8개 조사 항목 중 가장 높았다. ‘빈곤층과 중·상층’(74.0%), ‘근로자와 고용주’(69.1%) 등의 유형도 높은 비율을 보였다.

서울 광화문 세종대로 사거리에서 시민들이 마스크를 쓴 채 걸어가고 있다. 연합뉴스

삶의 질 지표는 일부 개선됐다. 자기 삶에 만족한다는 응답은 80.8%로 전년 대비 5.2%포인트 증가했다. 가구 소득별로는 월 500만∼600만원 미만 계층에서 만족도(85.5%)가 가장 높았다. 자신이 하는 일이 가치 있다고 생각하는 비중(79.4%)과 소비생활 만족도(24.6%), 여가생활 만족도(39.4%) 역시 3∼5%포인트 올랐다. 국내·해외 여행은 모두 2019년 수준을 회복했다. 특히 1년간 해외여행을 다녀온 인구 비율은 31.5%로 2년 전(15.1%)보다 두 배 이상 뛰며 역대 최고치를 기록했고, 국내여행 비율(70.2%)은 전년 대비 3.5%포인트 올랐다.

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