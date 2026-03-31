롯데홈쇼핑, 셀럽 총출동 쇼핑 행사 ‘롯쇼페’ 연다

롯데홈쇼핑은 다음달 1일부터 12일까지 최유라, 이유리 등 인기 셀럽이 참여하는 상반기 최대 쇼핑 행사 ‘롯쇼페’를 개최하고, 셀럽픽 애정템 증정과 고객 초청 이벤트를 선보인다고 31일 밝혔다.

올해 3년 차를 맞은 ‘롯쇼페’는 쇼핑 지원금과 경품 추첨 등 풍성한 혜택으로 고객 참여도가 높은 롯데홈쇼핑 대표 행사다. 지난해에는 김창옥 강사의 힐링 토크쇼 ‘김창옥쇼’ 초청권을 증정해 큰 화제를 모은 바 있다. 이번행사는셀럽과함께하는참여형프로그램을강화한‘셀럽처럼 사는 4월’ 콘셉트로 기획됐다.

롯데홈쇼핑 제공

셀럽픽 애정템 추첨 이벤트 ‘롯쇼페 왔다 셀럽’, 고객 초청 행사 ‘유유자적 희희낙락’, 선착순으로 최대 5만원 쇼핑 지원금 랜덤 지급, 전 상품 12% 적립금 등 다채로운 혜택을 마련했다. ‘최유라쇼’, ‘요즘쇼핑 유리네’, ‘최희의 희트템’ 등 셀럽 프로그램에서 상품을 구매한 고객 중 추첨을 통해 ‘스와로브스키’, ‘알레시’, ‘로에베’ 등 ‘셀럽픽’ 애정템을 증정한다.

‘최유라쇼’에서는 미국 가전 브랜드 ‘샤크닌자’의 프리미엄 청소기 모델을 특별가에 선보이고, 사은품으로 ‘닌자 블렌더 콜드 앤 핫’을 증정한다. 또한 프리미엄 가전 브랜드 ‘발뮤다’의 토스터기와 전기포트를 론칭한다. ‘요즘쇼핑 유리네’에서는 ‘모바 로봇청소기’, ‘빈블랑 수납장’ 등 리빙 상품을 특별 구성으로 판매하고, ‘마르니 선글라스’, ‘라비앙 샴푸’, ‘힐크릭 레포츠 의류’ 등 다양한 신규 상품을 선보인다.

라이브커머스 ‘엘라이브’를 통해 1일 롯데백화점 인천점에서 현장 라방 ‘오픈런롯백’을 진행하며 ‘헤지스’, ‘톰보이’ 등 인기 브랜드를 소개한다. 이외에도 인터넷쇼핑몰 롯데아이몰에서는 ‘다이슨’, ‘나이키’ 등 인기 브랜드 36개를 최대 88% 할인 판매하고, 구매 금액의 최대 20%를 적립해 주는 이벤트도 운영한다.

강재준 롯데홈쇼핑 영업본부장은 “상반기 최대 쇼핑 행사 ‘롯쇼페’를 올해는 셀럽과 함께하는 고객 참여형 프로그램으로 혜택을 강화해 선보인다”며 “앞으로도 고객이 직접 참여하고 즐길 수 있는 프로모션을 확대해 차별화된 쇼핑 경험을 제공해 나갈 것”이라고 말했다.

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