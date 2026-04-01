[재미로 보는 오늘의 운세] 4월 1일 (수요일) "64년생 기력 뚝"…오늘은 '몸 사리는 날'

96년생: 이해관계가 얽혀 있는 사람과의 만남은 미루어라. 84년생: 벗을 가까이 하면 크게 얻는다. 72년생: 굳은 마음가짐으로 임하면 강한 인상을 남기는 법. 60년생: 청송이 푸른 이유는 경험자에게서 찾아라. 48년생: 네 바퀴 대신 세 바퀴로 구르니 힘들다. 36년생: 누구를 탓하기 전에 자신을 돌아보라.

97년생: 가족 간에 금전문제로 논쟁이 생긴다. 85년생: 벗을 가까이 하면 크게 얻는다. 73년생: 꿈을 믿어주던 사람들이 떠오른다면 도약한다. 61년생: 물질적인 풍요와 정신적인 편안함은 상호보완적이다. 49년생: 용두사미의 형상을 멀리하면 힘들다. 37년생: 이해득실을 따지지 말고 멀리 바라보라.

98년생: 주변정리를 빨리 하는 것이 여러모로 이롭다. 86년생: 재성이 비치니 재물이 모이는구나. 74년생: 자신의 실력을 키워 능력으로 대비하라. 62년생: 생각대로 일이 풀리지 않을 때는 지켜보라. 50년생: 뜻이 안 맞는 대로 살아가는 것도 삶이다. 38년생: 아쉬운 이별이 있으면 반가운 만남이 있다.

99년생: 기대한 일이 드디어 성사된다. 87년생: 남에게 먼저 베풀면 보답 받는다. 75년생: 성공과 실패의 의미를 다시 한번 가슴에 새겨라. 63년생: 어려운 일을 해결한 후에 낙상의 위험이 많다. 51년생: 옳다고 생각한 일도 그릇된 것으로 평가받을 수 있다. 39년생: 안전한 곳에 숨으면 마음은 편하지 않다.

00년생: 구하는 것은 스스로의 힘으로 노력하라. 88년생: 언제나 정에 이끌리면 일을 망친다. 76년생: 재물이란 손에 잡기가 생각보다 어려운 것이다. 64년생: 힘든 일은 부여잡고 있으면 기력만 떨어진다. 52년생: 민심이 천심이니 부합하는 자세로 대응하자. 40년생: 좋은 말은 듣기에 거북하고 좋은 약은 먹기에 쓰다. 28년생: 연인과 함께 보내는 시간이 즐겁지 않다.

01년생: 우연히 온 기회를 재지 말고 실행해라. 89년생: 서두르지 마라, 행운이 넘친다. 77년생: 헌신하는 것은 위험한 행위임을 인지하라. 65년생: 자신감을 가지고 다가서면 성공할 수 있다. 53년생: 기쁨을 나누면 더하고 슬픔을 나누면 덜해진다. 41년생: 외로움이 일렁일 때면 찾게 되는 곳이 있다. 29년생: 문제 해결을 위한 시기를 제대로 택해야 한다.

02년생: 상황에 맞추어 신속하게 행동하라. 90년생: 몸이 불편하니 만사가 귀찮다. 78년생: 작은 것부터 챙기는 습관을 들여라. 66년생: 대부분의 불행은 과욕에서 시작된다. 54년생: 진주가 아름다운 이유를 깨우치면 명예를 얻는다. 42년생: 계획했던 대로 성취하지만 재물을 잃을 수 있다. 30년생: 일방적인 인간관계는 장기간 유지하기 힘들다.

03년생: 갑갑한 일이 해결의 징조가 보인다. 91년생: 작은 것이라도 간과하지 마라. 79년생: 평범한 것을 가까이 하는 마음으로 생활하라. 67년생: 닥쳐서 움직이는 것보다 미리 예방하는 게 상책. 55년생: 말 한마디로 천냥 빚을 갚는다. 43년생: 왼손이 하는 일을 오른손이 모르게 하라. 31년생: 가족과의 다툼은 손해만 부른다.

04년생: 오늘 일은 다시 한 번 점검하라. 92년생: 실속이 적은 일을 벌이기 쉽다. 80년생: 집중력을 발휘하면 원하는 것을 성취할 수 있다. 68년생: 주관이 뚜렷하면 대세의 흐름을 먼저 생각한다. 56년생: 주변의 도움 없이는 앞서 나가기가 힘들다. 44년생: 꿩 먹고 알 먹는 때니 편안한 마음으로 기다려라. 32년생: 사고의 노력에 의해 얻어진 것이 참된 지식.

05년생: 하고싶은 일이 많은 일진이다. 93년생: 행운이 찾아드니 만사가 형통하다. 81년생: 차근차근하면 문제없으니 한꺼번에 하지 마라. 69년생: 과도한 지출은 벼랑으로 밀어버리는 것이다. 57년생: 아무리 급하더라도 서두르지 마라. 45년생: 건강관리 잘하고 무리하지 않는 것이 상책이다. 33년생: 잠시 쉬어 가는 때는 다른 건 잊어버려라.

06년생: 어렵고 힘들어도 헛수고는 아니다. 94년생: 평소보다도 금전관리에 신경써라. 82년생: 각자에게 보이는 방식이 다름을 인정하라. 70년생: 의심쩍은 부분이 있으면 밝히고 넘어가라. 58년생: 많은 변화가 있으면 이동이 잦아질 수 있다. 46년생: 저속한 표현방법은 자신을 먹칠하는 것이다. 34년생: 원하는 것이 무엇인지 확실하게 표현하라.

95년생: 하던 일에 작은 이익이 생기겠다. 83년생: 강한 힘이란 소유한 자만이 휘두를 수 있다. 71년생: 극명하게 대비되는 것은 단번에 분석하기 힘들다. 59년생: 정적이 주변을 감싸니 말이나 행동을 아끼자. 47년생: 자기감정을 잘 다스리고 말수를 줄여라. 35년생: 긍정적인 생각 중 가장 중요한 것은 건강이다.

백운철학원

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