한국공항공사, 상반기 신입사원 채용 나서

한국공항공사가 올해 상반기 신입사원을 공개채용한다.

한국공항공사는 정부의 청년 일자리 창출 노력에 적극 부응하기 위해 2026년도 상반기 신입사원을 채용한다고 31일 밝혔다. 한국공항공사는 김포,제주,김해 등 전국 14개 공항을 운영 관리하는 공기업니다.

채용 규모는 총 74명이다. 모집 분야는 행정, 전산, 시설, 기술, 안전직 등 13개 분야에서 일반직 60명, 보안검색감독 4명, 공항보안 5명, 구조소방(소방･응급구조) 4명, 폭발물처리(EOD) 1명을 블라인드 채용방식으로 선발한다.

특히 한국공항공사는 지역인재 채용 및 공항 전문가 육성을 위해 총 9명을 지역전문사원으로 선발하며 채용 시 본인이 선택한 지역공항(제주, 여수, 군산 등)에서 7년 이상 근무해야 한다.

아울러 일반직 9명과 안전직 3명은 국가보훈대상 전형, 일반직 9명은 장애인 전형으로 별도 모집한다.

채용에 관한 자세한 사항은 한국공항공사 누리집(www.airport.co.kr)에서 확인할 수 있다. 원서 접수는 4월 2일부터 4월 14일 오후4시까지 채용 홈페이지(kac.careerlink.kr)를 통해 가능하다.

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