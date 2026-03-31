우의장, 박홍근 만나 "추경 속도 중요…원활한 국회 심사 지원"

우원식 국회의장은 31일 국회에서 박홍근 기획예산처 장관과 만나 중동 사태 대응을 위한 추가경정예산(추경)안의 신속한 국회 처리를 지원하겠다고 밝혔다.



우 의장은 이날 의장 집무실에서 박 장관을 접견하고 "어느 때보다 이번 추경의 속도가 중요함을 저희 역시 잘 알고 있다"며 이같이 밝혔다.

우원식 국회의장이 31일 국회의장실을 찾은 박홍근 기획예산처 장관을 반기고 있다. 연합뉴스

그는 "대전환의 시기, 국민의 행복한 삶을 위한 진정한 콘트롤타워로서 기획처의 역할이 절실하다"며 국회 예산결산특별위원회에서 위원, 간사, 위원장을 두루 거친 박 장관의 이력을 들어 "예산과 기획에 전문성을 가지고 있다"고 평가했다.



박 장관은 "대한민국 경제가 회복되고 있었는데 중동 상황으로 인한 대외적 불확실성으로 난관이 초래된 상황"이라며 위기 극복을 위한 국회의 역할을 강조했다.



이어 "이번 추경 심사가 하루라도 빨리 국회에서 잘 마쳐져 국민 삶 구석구석에, 전국 골목 구석구석까지 빠르게 온기가 전달돼 최소한의 방파제 역할을 할 수 있도록 의장님께서 국회를 잘 이끌어 주셨으면 한다"고 요청했다.



이번 추경안에 대해서는 "더 어려운 분들과 기업·산업을 지원하기 위한 내용을 많이 담았지만 1조원은 국채를 상환하는 데 쓰도록 함께 편성했다"며 "재정 건전성과 지속성이 확보되는 선순환 사례를 만들었다"고 설명했다.



또 "재정 민주주의를 어떤 식으로든 이루자는 게 저희의 확고한 입장이다. 특히 심의 관련해서 국회가 소외되거나 왜소화되지 않도록 장치를 만드는 데 끊임없이 노력할 것"이라며 예산편성·심사 과정의 변화를 약속했다.

<연합>

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