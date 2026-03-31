인천공항에서 아시아나 타고 밀라노 간다

아시아나항공이 인천∼밀라노 노선에 신규 취항했다.

인천국제공항공사는 아시아나항공의 이탈리아 밀라노 노선과 헝가리 부다페스트 노선이 신규 취항함에 따라 인천공항의 유럽 노선 네트워크가 한층 강화됐다고 31일 밝혔다.

31일 인천공항 제2여객터미널에서 열린 아시아나항공의 ‘인천∼밀라노 노선 신규취항 기념행사’에서 인천국제공항공사 이상용 본부장(오른쪽 세번째) 등 참석자들이 기념촬영을 하고 있다.

신규 취항한 2개의 유럽 직항노선은 아시아나항공이 운항하며 인천-밀라노 노선은 3월 31일부터 주 3회, 인천-부다페스트 노선은 4월 3일부터 주 3회 운항한다.

두 노선 모두 하늘 위의 호텔이라 불리는 A350(311석)이 투입돼 인천공항 이용객에게 쾌적하고 수준 높은 비행 경험을 제공할 것으로 기대된다.

이번 인천∼밀라노, 인천∼부다페스트 노선 신규취항은 대한항공과 아시아나항공의 통합 항공사 출범에 따라 네트워크 시너지를 극대화할 것으로 기대된다. 인천∼밀라노 노선은 양사의 기존 운항 스케줄을 전략적으로 배합해 주 6회 운항체계를 구축했다. 기존 대한항공(수·금·일) 운항 스케줄에 아시아나항공(화·목·토) 스케줄을 추가해 주 6회의 상호 보완적 운항 스케줄을 완성했다. 최근 인천∼밀라노 노선은 90% 이상의 높은 탑승률을 기록하고 있어, 이번 취항으로 장거리 노선의 안정적인 수익 기반이 더욱 공고해질 전망이다.

이와 함께 인천∼부다페스트 노선은 공급 공백을 해소하고 주 7회 직항을 완성한다는 의미가 있다. 대한항공이 주 4회(월·화·목·토) 단독 운항한 구간에 아시아나항공이 주 3회(수·금·일) 신규 취항하며 주 7회 운항체계를 갖췄다. 이를 통해 통합 국적사의 동유럽 시장 지배력이 선제적으로 확보될 것으로 기대된다.

이와 관련 인천공항공사는 이날 인천공항 제2여객터미널에서 취항 행사를 개최했다. 이날 행사에는 인천공항공사 이상용 신사업본부장, 에밀리아 가토 주한 이탈리아 대사 및 아시아나항공 주요 관계자들이 참석해 취항 기념 테이프커팅, 승무원 꽃다발 증정 등 아시아나항공의 유럽 노선 운항 개시를 기념했다.

이상용 인천국제공항공사 신사업본부장은 “이번 아시아나항공의 유럽 노선 신규취항은 통합 항공사 출범에 따른 전략적 노선 마케팅의 결과”라며 “공사는 항공사와의 긴밀한 협력을 바탕으로 항공 네트워크를 확대하며 글로벌 일류 허브 공항으로 나아가겠다”고 말했다.

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