전소미 “올해 영적인 문이 열렸다더라”

가수 전소미가 샤머니즘에 대한 관심과 함께 귀신을 목격한 경험담을 공개해 눈길을 끌었다.

전소미는 지난 30일 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘아니 근데 진짜!’에 게스트로 출연해 사주와 관련된 에피소드를 전했다. 그는 “샤머니즘을 좋아한다. 재미로 보는 편이고 맹신은 하지 않는다”면서도 “화장실 앞에 거울을 두면 돈이 샌다는 얘기를 보고 실제로 치우고 액막이 명태도 걸었다”고 말했다.

SBS ‘아니 근데 진짜!’ 방송화면 캡처

이날 전소미는 자신의 음악 작업에도 사주를 반영했다고 밝혔다. 그는 “내 사주에 금이 4개가 있고, 태어난 연도까지 포함하면 5개”라며 “그래서 ‘I got a lotta 금금금금금’이라는 가사가 나왔다”고 설명했다.

아울러 귀신 목격담도 공개했다. 전소미는 “귀신을 본 지는 얼마 안 됐다. 사주를 봤는데 올해 영적인 문이 열린다고 하더라. 평소에는 보이지 않았는데, 그런 말을 들어서 그런지 보이기 시작해서 총 네 번을 봤다”면서 “첫 번째는 집 화장실에서 울고 있는 귀신이었다”고 덧붙였다.

SBS ‘아니 근데 진짜!’ 방송화면 캡처

또한 그는 “(이탈리아) 로마를 방문했을 때 귀신 200명을 봤다”고 말해 놀라움을 전했다. 전소미는 “중세 르네상스 분위기의 호텔방에서 자고 있었는데, 사람이 자꾸 배로 늘어나는 식으로 순식간에 가득 찼다”고 말했다.

그러자 탁재훈은 “무슨 귀신 체육대회냐”고 응수해 웃음을 자아냈다. 이후 이수지가 “그건 직접 본 게 아니라 꿈 아니냐”고 묻자, 전소미는 “꿈이다”라고 인정해 좌중을 폭소케 했다.

한편 전소미는 Mnet ‘프로듀스 101’을 통해 이름을 알린 뒤 그룹 아이오아이(I.O.I) 활동을 거쳐 현재 솔로 가수로 활동 중이다.

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