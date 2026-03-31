“부적절한 식단에 매년 400만 명 심장질환 사망 원인”

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부적절한 식단이 전 세계적으로 매년 400만 명 이상의 사망과 연관된다는 연구 결과가 31일 발표됐다.

특히 식이 습관에 따른 허혈성 심장 질환 부담이 국가별로 크게 차이를 보여, 맞춤형 영양 정책의 필요성이 제기된다.

이날 국제학술지 네이처 메디신에 게재된 연구에 따르면, 2023년 기준 부적절한 식단은 전 세계적으로 약 406만 명의 허혈성 심장 질환 관련 사망과 관련이 있는 것으로 나타났다.

연구팀은 1990년부터 2023년까지 204개 지역의 건강 데이터를 분석해 식단이 심혈관 질환에 미치는 영향을 종합적으로 평가했다.

그러면서 세계 질병 부담 연구 데이터를 기반으로, 총 13가지 식이 요인이 질병 부담에 미치는 영향을 분석했다.

식단에는 과일, 채소, 통곡물, 견과류 및 씨앗류, 식이섬유, 오메가 지방산, 붉은 육류, 가공육, 설탕 첨가 음료, 나트륨 등이 포함됐다.

분석 결과, 통곡물과 견과류, 오메가-6 지방산 섭취 부족과 나트륨 과다 섭취가 주요 위험 요인으로 지목됐다.

특히 단순히 ‘나쁜 음식을 줄이는 것’보다 ‘보호 식품을 충분히 섭취하지 못하는 문제’가 더 큰 영향을 미치는 것으로 나타났다.

같은 해 식이와 관련된 허혈성 심장 질환으로 인한 장애보정수명손실(DALY)은 약 9684만 건에 달했다.

이는 조기 사망뿐 아니라 질병으로 인한 삶의 질 저하까지 고려했을 때 식단의 영향이 매우 크다는 점을 보여준다.

연구팀은 이러한 차이가 식품 접근성, 경제 수준, 보건 정책 등의 차이에서 비롯된 것으로 분석했다.

또한 국가 발전 수준에 따라 위험 요인도 달랐다.

개발도상국에서는 과일, 채소, 통곡물, 오메가-3 지방산 등 보호 식품 섭취 부족이 주요 문제였던 반면, 선진국에서는 가공육과 설탕이 첨가된 음료 등 유해 식이 성분의 과다 섭취가 더 큰 부담으로 작용했다.

다만 이번 연구는 관찰 자료를 기반으로 한 모델링 분석으로, 식단과 질병 간의 직접적인 인과관계를 입증한 것은 아니라는 한계가 있다.

또한 국가별 식이 데이터가 설문 및 공급 통계를 기반으로 한다는 점에서 실제 개인 섭취와 차이가 있을 가능성도 제기된다.

그럼에도 불구하고 연구는 식단 개선이 심혈관 질환 예방의 핵심 전략임을 다시 한 번 강조한다.

연구팀은 “각 국가의 식생활 환경에 맞는 맞춤형 정책을 통해 보호 식품 섭취를 늘리고 유해 식이 요소를 줄이는 노력이 필요하다”고 밝혔다.

한국의 경우 채소 섭취가 비교적 높은 식단 구조를 갖고 있지만, 나트륨 섭취가 많고 통곡물 및 견과류 섭취가 부족한 점이 위험 요인으로 지적된다. 전문가들은 국·찌개 중심 식단 개선과 함께 통곡물 섭취 확대, 가공식품 소비 감소 등의 노력이 필요하다고 조언한다.

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