김영록 “단일화 존중…통합특별시, 갈등 아닌 공동정부로 이끌 것” [6·3의 선택]

더불어민주당 전남광주통합특별시장 예비후보인 김영록 후보가 본경선을 앞두고 이뤄진 경쟁 후보 간 단일화에 대해 “존중한다”는 입장을 밝히며, 통합특별시를 ‘포용형 공동정부’로 운영하겠다는 구상을 제시했다.

김 후보는 31일 입장문을 통해 전날 강기정 후보와 신정훈 후보의 단일화에 대해 “두 분의 결단을 존중한다”고 밝혔다. 이어 강 후보를 향해 “전남광주 통합이라는 성과를 함께 만들어낸 최고의 파트너였다”며 “광주에 대한 애정과 소명 의식을 확인할 수 있었다”고 평가했다.

광주 동구 조선대학교에서 열린 더불어민주당 전남광주특별시장 후보 선출을 위한 권역별 정책배심원 토론회에서 김영록 경선 후보가 발언하고 있다. 연합뉴스

특히 그는 강 후보의 주요 정책인 통합돌봄, 인공지능 산업 육성, 광주 군 공항 이전 등의 성과를 언급하며 “승계·확대해 꿈을 실현해 나가겠다”고 강조했다.

신 후보에 대해서도 “농림축산식품부 장관 시절 청와대 농업비서관으로 함께 호흡을 맞췄고, 한국에너지공대 및 인공태양 유치 과정에서도 긴밀히 협력했던 파트너”라며 “앞으로도 정책 연대를 기대한다”고 밝혔다.

김 후보는 전남·광주 통합을 둘러싼 지역 내 우려에 대해서도 확고한 소신을 드러냈다. 그는 “전남은 광주에 흡수되고, 광주는 정체성을 잃을 것이라는 걱정이 있지만 그렇지 않다”며 “광주의 혁신과 전남의 생명력이 결합해 대한민국 서남권의 새로운 성장축을 만드는 것”이라고 강조했다.

이어 통합 과정에서 예상되는 갈등 요인으로 △주청사 및 의회 청사 위치 △재정 배분 △지역별 산업 전략 등을 거론하며 “갈등을 조정하고 해법을 찾을 수 있는 경험과 역량을 갖춘 후보는 자신뿐”이라고 주장했다.

김 후보는 자신의 정책 추진 경험도 부각했다. 국회의원 시절 한·미 FTA 반대 투쟁 과정에서 직불금 제도 도입에 기여했고, 농림축산식품부 장관 재임 당시 쌀값 인상과 청탁금지법상 농수축산물 선물 한도 상향 등을 이끌어냈다고 설명했다. 또 전남도지사로 재임하며 RE100 산업단지 조성, 국립 의대 유치, 광주 군 공항 무안 이전 추진 등 성과를 제시했다.

광주 지역 현안과 관련해서는 도시철도 2호선 공사 마무리, 호남고속도로 동광주~광산 구간 확장, 주거·대중교통 문제 해결 등을 약속했다.

아울러 김 후보는 “후보 간 단순한 합종연횡은 시민에게 감동을 줄 수 없다”며 “정책 중심의 연대와 협력이 필요하다”고 지적했다.

그러면서 민형배, 주철현 등 경쟁 후보뿐 아니라 경선에서 물러난 인사들까지 포용하겠다는 입장을 밝히며 “통합특별시를 모두가 참여하는 공동정부 형태로 운영하겠다”고 강조했다.

김 후보는 “편 가르기와 비난으로는 통합시를 성공으로 이끌 수 없다”며 “포용과 통합의 리더십으로 갈등을 넘어서는 새로운 전남광주를 만들겠다”고 밝혔다. 끝으로 그는 “실험이 아닌 실용, 소외가 아닌 균형, 구호가 아닌 실행으로 전남광주를 변화시키겠다”며 지지를 호소했다.

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