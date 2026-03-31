[반려동물 건강칼럼] 강아지·고양이 유선종양, 그냥 넘기지 마세요

위례바른동물의료센터 박정민 대표원장

어느 날 강아지의 배를 쓰다듬다 작은 멍울이 손끝에 느껴진다. '별것 아니겠지' 하고 넘기기 쉽다. 하지만 그 작은 혹 하나가 반려동물의 생명을 위협하는 신호일 수 있다. 바로 반려동물의 유방암, '유선종양'이다.

유선은 젖을 분비하는 기관으로 반려동물의 배 아랫부분에 위치한다. 강아지는 5쌍, 고양이는 4쌍의 유선을 가지고 있다. 건강한 유선은 부드럽고 단단하지 않다. 그러나 암컷 반려동물, 특히 중년 이상의 개체에서는 이 유선에 종양이 생기는 경우가 적지 않다. 암컷 강아지에서 발병률이 높으며, 고양이에서도 전체 종양 중 세 번째로 흔한 종양이 바로 유선종양이다.

문제는 겉으로 보기에 良性(양성)인지 惡性(악성)인지 구분이 되지 않는다는 점이다. 강아지 유선종양의 약 50%, 고양이의 경우 85% 이상이 악성으로 진단된다. 크기가 작다고 안심할 수 없는 이유다. 조직검사를 통해서만 종양의 성격을 확인할 수 있다.

초기에는 멍울 외에 별다른 증상이 없어 보호자가 알아차리기 어렵다. 그러나 방치할 경우 종양 부위에 열감과 통증이 나타나고, 체중 감소와 식욕 저하로 이어질 수 있다. 악성 종양은 폐와 림프절 등 다른 장기로 전이되어 호흡곤란을 유발할 수 있다. 조기 발견과 빠른 대처가 중요한 이유다.

유선종양의 정확한 원인은 아직 밝혀지지 않았으나, 에스트로겐·프로게스테론 등 성호르몬이 종양 발생에 깊이 관여하는 것으로 알려져 있다. 이에 따라 중성화수술이 현재로서는 가장 효과적인 예방 방법으로 제시된다.

수치도 이를 뒷받침한다. 강아지의 경우 첫 번째 발정 전 중성화수술을 받으면 유선종양 발생률이 0.5%에 불과하다. 그러나 두 번째 발정 이전에는 8%로, 두 번째 발정 이후에는 26%까지 증가한다. 고양이 역시 생후 6개월 이전에 수술하면 발생률이 9% 수준이지만, 생후 7~12개월 사이로 늦어질 경우 14%로 높아진다.

이미 적정 시기가 지났다고 포기할 필요는 없다. 늦더라도 중성화수술은 유선종양의 발생 위험을 낮추는 데 도움이 된다. 유선종양이 이미 발생했다면 수술을 통한 종양 제거가 기본적인 치료 방법이다. 종양의 크기와 위치, 전이 여부에 따라 종양만 제거하거나, 유선 조직 및 림프절을 함께 절제하는 방식으로 범위가 결정된다. 조기에 발견해 수술로 제거할 경우 예후는 충분히 좋다.

반려동물과 함께 사는 보호자라면 주기적으로 복부를 손으로 만져보는 습관을 들이는 것이 좋다. 특별한 장비가 필요한 것은 아니다. 따뜻한 손으로 배를 천천히 쓸어내리며 혹이나 단단한 덩어리가 없는지 확인하는 것만으로도 반려동물의 건강을 지키는 데 도움이 될 수 있다.

작은 혹 하나를 가볍게 여기다 뒤늦게 후회하는 일이 없기를 바란다. 반려동물은 아픔을 말로 표현하지 못한다. 그들의 상태를 세심하게 살피는 것, 그것이 보호자의 역할이다.

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