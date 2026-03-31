넥슨 메이플스토리도 야구 붐에 올라탔다… KT위즈와 브랜드데이 진행

㈜넥슨이 4월 kt 위즈 프로야구단과 협업해 두 번째 ‘메이플스토리’ 브랜드데이를 진행한다.

지난해에 이어 두 번째로 실시하는 kt 위즈와의 브랜드데이 ‘메이플스토리 데이’는 4월 11일 토요일, 12일 일요일 양일 경기에서 선보인다. 이번 협업은 ‘메이플스토리’ 대표 캐릭터 핑크빈과 예티가 주인공으로 등장한다. 홈 구장인 수원 KT 위즈 파크 현장과 이닝 이벤트를 다채롭게 꾸밀 예정이다.

넥슨이 4월 11일과 12일에 걸쳐 Kt 위즈와 함께 ‘메이플스토리’ 브랜드데이를 진행한다. 넥슨 제공

이를 기념하는 다양한 협업 상품도 출시한다. kt 위즈 온∙오프라인 스토어에서 ‘메이플스토리’ IP로 꾸민 유니폼, 모자, 크로스백, 티켓 홀더 등의 MD 굿즈를 추후 정해진 일정에 따라 공개할 계획이다.

한편, 넥슨은 지난해 6월 kt 위즈와 협업해 ‘메이플스토리’ IP로는 최초의 스포츠 협업 사례인 ‘메이플스토리 데이’를 선보였다. 당시 현장에서 ‘메이플스토리’로 가득 채운 경기장과 유니폼을 입은 선수를 포함해, 핑크빈이 등장하는 각종 현장 이벤트를 선보이며 관객의 이목을 집중시킨 바 있다.

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