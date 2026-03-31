제주대 12대 총장에 양덕순 교수 취임

제주대학교 제12대 총장에 양덕순 교수(사회과학대학 행정학과)가 임명됐다.

31일 제주대에 따르면 양덕순 신임 총장은 지난해 12월 실시한 총장임용후보자 선거에서 과반을 넘는 득표율(54.6%)을 기록해 1순위 후보자로 선출된 이후, 교육부 인사검증과 국무회의 심의 등의 절차를 거친 뒤 지난 26일 대통령 재가를 받아 30일자로 최종 임명이 확정됐다.

양덕순 제주대학교 신임 총장. 제주대 제공

1965년생인 양 총장은 경희대학교 행정학과에서 박사 학위를 취득하고 2005년 제주대 행정학과 교수로 부임했다. 대학 미래발전연구단 단장, 기획처장 등 주요 보직을 맡았고, 전국시도의회의장협의회 자문위원, 국가균형발전위원회 자치분권위원, 제주4·3평화재단 비상임이사, 제주연구원장 등을 역임하며 정책과 현장을 아우르는 행정 경험을 쌓아왔다.

대학 내부 혁신과 지역사회 연계를 동시에 이끌 수 있는 실천형 리더십을 갖춘 인물로 평가받고 있다.

양 총장은 취임 메시지를 통해 “제주대는 지역과 함께 성장해 온 거점국립대학으로서, 형식이 아닌 실천과 성과로 신뢰받는 대학으로 나아가야 한다”면서 “민주적 소통과 책임 있는 행정을 바탕으로 구성원이 체감하는 변화를 만들고, 지역을 넘어 세계로 도약하는 경쟁력 있는 대학으로 발전시키겠다”고 밝혔다.

양 총장의 임기는 2030년 3월 29일까지 4년이다. 양 총장은 30일 제주4·3평화공원을 찾아 참배한 뒤 공식 업무에 들어갔다. 취임식은 4월 중 개최할 예정이다.

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