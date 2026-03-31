사유리, 과거 개그맨과 열애 인정 “다나카만 알아”

방송인 사유리가 과거 개그맨과의 교제 경험을 솔직하게 털어놨다.

지난 30일 공개된 ‘짠한형 신동엽’ 유튜브 채널 영상에서 사유리는 개그맨과의 결혼 생활에 대한 긍정적인 이야기를 들은 경험을 언급했다.

짠한형 신동엽

함께 출연한 다나카(김경욱)은 “사유리를 개그맨으로 인정하냐”는 질문에 그렇다고 인정했다. 이어 사유리는 “개그맨 팽현숙이 약 10년 전, 개그맨과 결혼하라고 권유했다”며 “개그맨이 최고다”고 세뇌할 정도로 추천했다고. 팽현숙은 개그맨 최양락과 결혼했다.

계속해서 이야기를 듣던 사유리는 “그래서 개그맨이 진짜 좋은 남편감이라고 생각했다”고 말했고, 김경욱은 “그래서 개그맨을 만났던 거지?”라고 밝혀 현장에 있던 모두를 놀라게 했다.

예상 못한 그의 폭로에 사유리는 “나 너 비밀 말할거다”고 당황한 기색을 감추지 못했고, 신동엽은 “그건 우리가 이미 다 알고 있지 않나”고 말했지만, 사유리는 기사가 배포되지 않아 “대중들은 모르는 사실이다”고 정정했다.

김경욱은 사유리가 특정 인물을 언급하지 않아 두 사람은 서로 비밀을 공개했다고 덧붙였다. 사유리가 만난 개그맨을 밝히면, 김경욱도 자신의 비밀을 공유했다고. 사유리가 만났던 개그맨이 누군지 알고 싶었던 김경욱은 “내가 사고를 당해서 신체 일부가 없다”고 허위로 비밀을 전했다고 이날 고백했다. 신체비밀을 알던 과거 사유리는 AI에게 물어보면서까지 김경욱을 걱정했다고.

신동엽은 사유리에게 “유민상 만난 거 아니냐”고 추측했지만, 사유리는 이를 부인하며 “그 사람은 아니다”라고 선을 그었다.

이어 김경욱은 사유리의 과거 연애사 공개가 그에게 실례가 된 건 아닌지 확인했고, 사유리는 크게 개의치 않는 반응을 보였다. 그렇지만 과거 개그맨을 만난 사실은 인정했다.

또한 해당 사실을 알고 있는 사람이 얼마나 되느냐는 질문에는 “김경욱만 안다”고 답하며, 그동안 극히 일부에게만 알려졌던 이야기였음을 전했다.

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