“60년 공식 깨졌다”…코웨이, 시몬스·에이스 제치고 침대 1위

새벽 2시, 한 번 깬 잠이 쉽게 이어지지 않는다. 같은 침대인데, 어떤 날은 깊이 잠들고 어떤 날은 뒤척인다. 이 ‘차이’를 만든 기업이 결국 시장도 뒤집었다.

코웨이 제공

31일 업계에 따르면 코웨이는 지난해 침대사업 부문에서 3654억원의 매출을 기록하며 업계 1위에 올랐다. 2024년 대비 15.4% 성장이다.

반면 기존 양강 구도를 형성해온 시몬스는 3239억원(-1.7%), 에이스침대는 3173억원(-2.7%)으로 나란히 역성장을 기록했다. 60년 가까이 유지되던 침대 시장의 ‘양대 축’이 동시에 흔들린 것이다.

이번 변화는 단순한 순위 교체가 아니다. 그동안 침대 시장은 브랜드와 이미지가 경쟁력이었다. ‘어느 브랜드를 쓰느냐’가 곧 품질로 인식됐다.

하지만 코웨이는 다른 방식을 선택했다. 자체 연구개발(R&D), 스마트 생산라인, 전국 영업망을 결합한 수직계열화를 구축했다. 제품 기획부터 생산, 판매, 사후관리까지 전 과정을 직접 통제하는 구조다.

업계에서는 이를 두고 “제품이 아니라 시스템을 판 것”이라는 평가가 나온다. 실제로 같은 기간 경쟁사가 역성장하는 동안 코웨이는 두 자릿수 성장을 기록하며 격차를 벌렸다.

전환점은 2022년 론칭한 슬립·힐링케어 브랜드 ‘비렉스(BEREX)’였다. 이 브랜드는 단순한 침대가 아니라 ‘수면과 회복을 관리하는 플랫폼’이라는 개념을 내세웠다. 출시 3년 만에 매출 규모를 2배 이상 키우며 핵심 성장축으로 자리 잡았다.

특히 수면 패턴과 체형 데이터를 반영하는 스마트 매트리스가 차별화 포인트로 작용했다. 기존 침대가 ‘눕는 제품’이었다면, 비렉스는 ‘잠을 관리하는 장치’에 가까웠다.

핵심은 하나다. ‘침대를 사는 시대’에서 ‘잠을 관리받는 시대’로 넘어갔다는 점이다. 브랜드 중심 시장에서는 시간이 쌓인 기업이 강하다. 하지만 기술과 서비스 중심 시장에서는 구조를 먼저 만든 쪽이 이긴다.

코웨이는 이 변화를 먼저 준비했고, 경쟁사들은 그 속도를 따라가지 못했다. 침대 산업의 경쟁 기준은 이미 바뀌었다. 이제는 ‘어디 제품인가’보다 ‘얼마나 잘 자게 만드는가’가 기준이 된다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지