“긴급상황 발생, 여기로 출동해주세요”…동작 ‘연속형 국가지점번호 띠’ 첫 도입

서울 동작구가 등산객 안전 강화를 위해 까치산공원 등산로에 ‘연속형 국가지점번호 띠’(사진)를 설치했다고 30일 밝혔다. 연속형 번호 띠 방식은 전국 최초다.



국가지점번호는 도로명주소가 없는 산악·하천·해안 등 비거주지역에서 조난이나 응급상황이 발생할 경우 정확한 위치를 전달하기 위해 부여한 국가 표준 위치 표기 방식이다. 한글 두 자리와 숫자 8자리로 구성된다.



구 관계자는 “기존 국가지점번호판은 주로 500~700m의 넓은 간격으로 설치돼 사고가 발생 시 번호판을 찾기 위해 수백 미터를 이동해야 했다”며 “이런 문제를 해결하기 위해 펜스를 따라 이어지는 ‘연속형 번호 띠’ 방식을 고안했다”고 밝혔다.



구에 따르면 이번 사업은 까치산공원 등산로 내 총 350m 펜스 구간을 대상으로 추진됐다. 펜스가 없는 구간에는 공원 등을 활용해 25m 간격으로 국가지점번호 판형 18개를 설치했다. 구는 이번 시범사업의 이용 현황을 분석한 뒤 주요 등산로 전역으로 번호 띠 설치를 확대할 방침이다.

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