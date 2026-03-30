“공공의료 연속성 강화”…군산의료원장에 조준필 원장 재임명

전북도 출연기관인 군산의료원 원장에 조준필 현 원장이 재임명됐다.

전북도는 30일 조 원장에 대한 임명장을 수여하고, 다음달 1일부터 2029년 3월 31일까지 3년 임기를 부여했다.

김관영(왼쪽) 전북도지사가 30일 조준필 군산의료원 원장에게 임명장을 수여한 뒤 기념 촬영하고 있다. 전북도 제공

이번 재임명은 공개 모집과 임원추천위원회 심사를 거쳐 이뤄졌다. 도는 조 원장이 기존 임기 동안 의료원 운영을 안정적으로 이끌며 공공의료 기능을 강화한 점을 높이 평가해 연임을 결정했다.

조 원장은 연세대학교 의과대학에서 의학박사 학위를 취득하고, 아주대학교 응급의학과 교수와 경기도의료원장을 역임하는 등 공공의료 분야에서 풍부한 경험을 쌓아왔다.

특히, 재임 기간 급성기 진료시설 확충과 의료진 보강을 통해 지역 필수의료 대응 역량을 강화하고, 의료 공백 최소화와 안정적인 진료체계 구축에 기여한 것으로 평가된다. 서부권 공공의료 거점기관으로서 역할을 다지는 데도 일정 부분 성과를 냈다는 분석이다.

조 원장은 “앞으로도 진료 역량을 더욱 강화하고 환자 중심 서비스를 확대해 지역 주민에게 양질의 필수의료를 제공하겠다”고 밝혔다.

김관영 전북도지사는 “이번 연임으로 의료원 운영의 연속성을 확보하게 됐다”며 “군산의료원이 서부권 핵심 공공의료기관으로서 역할을 한층 강화하고, 도민이 체감할 수 있는 의료 서비스 확대와 효율적인 경영에 힘써달라”고 당부했다.

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