에어프라이어 200도로 튀긴 감자, '아크릴아마이드' 10배 폭증 [라이프+]

에어프라이어 사용으로 기름을 뺐다는 안도감은 화학적 역설이다. 건강을 위해 선택한 기계가 고온의 폐쇄된 구조 안에서 오히려 발암 물질을 농축하고 있다는 사실은 이미 데이터로 증명됐다. 식품의약품안전처와 농촌진흥청이 내놓은 분석 결과는 조리 과정에서 쏟아져 나오는 인체 발암 추정 물질 ‘아크릴아마이드(Acrylamide)’ 수치에 주목한다.

에어프라이어 내부의 고온 열풍은 수분을 앗아가는 동시에 발암 물질인 ‘아크릴아마이드’의 생성지가 된다. 게티이미지뱅크

에어프라이어 바스켓 안에서 음식들이 진한 갈색으로 변하는 그 짧은 찰나, 내부의 독성 수치는 안전 기준치를 넘어선다. 건강을 지키겠다는 의도와 달리 실제로는 발암 물질을 직접 제조하여 섭취하는 역설적인 밀실이 되는 셈이다.

특히 설탕 대신 올리고당이나 꿀을 가미하여 조리하는 행위는 최악의 결합으로 꼽힌다. 올리고당에 포함된 환원당 성분이 고온의 열풍을 만나는 순간 아크릴아마이드 생성을 폭발적으로 가속하기 때문이다.

설탕 대신 넣은 올리고당이 200°C 열풍을 만나면, 바스켓 안은 순식간에 발암 물질 농축 밀실로 변한다. 픽사베이

이처럼 조리 시간 1분의 차이가 혈액 속 독성 농도를 가른다. 이에 식약처의 가이드는 명확하다. 감자류는 190°C 이하, 빵류는 최소한의 갈색빛이 돌 때까지만 조리할 것을 권고한다. 육안으로 확인 가능한 색깔의 변화는 즐거운 식감이 아니라 섭취해서는 안 될 독성 물질이 내보내는 위험 신호인 까닭이다.

실제 식약처 실험 결과에 따르면 200°C로 조리한 감자튀김의 아크릴아마이드 수치는 120°C 조리 시보다 최대 10배 이상 높게 나타났다. 바삭함을 위해 추가한 5분은 결국 10배 높은 수치의 독성을 씹어 삼키는 대가로 이어진다. 문제는 이러한 화학적 독성이 접시 위에만 머물지 않는다는 점이다.

바삭함을 위해 추가한 ‘마지막 5분’은 독성 수치를 10배 폭발시키는 화학적 배반의 시간이다. 게티이미지뱅크

바스켓 바닥에 무심코 깐 종이 호일은 공기 순환을 방해하여 조리 시간을 늘리고, 결과적으로 아크릴아마이드 노출 시간을 연장하는 독성 촉매제가 된다. 또한 고온의 공기를 강제로 순환시키는 기계적 특성상 조리 과정에서 다량의 미세먼지 배출도 불가피하다.

밀폐된 주방에서 환기 없이 기계를 가동하는 행위는 발암 물질 섭취와 미세먼지 흡입이라는 이중의 위협을 자초하는 결과로 나타난다. 여기에 철수세미 등을 이용한 과도한 세척으로 바스켓 내부의 코팅이 마모된 상태라면, 환경호르몬과 중금속 성분이 음식물 표면에 그대로 달라붙는 치명적 상황까지 벌어진다.

결국 180°C 이하의 저온 조리와 수분 유지는 주방에서 지켜야 할 최소한의 방어선이다. 조리 직후 바스켓을 열기 전 주방 후드를 가동하고 최소 5분 이상의 강제 환기를 실시하는 태도 역시 필수적이다.

180°C 저온 조리와 5분 환기는 선택이 아닌 필수다. 기계적 요행보다 정밀한 온도 제어가 건강을 지킨다. 게티이미지뱅크

더불어 감자 등을 조리하기 전 찬물에 30분 이상 담가 전분을 제거하는 것만으로도 아크릴아마이드 생성 수치를 최대 절반까지 낮출 수 있다. 요행에 기대어 건강을 얻으려는 시도는 국제암연구소(IARC)가 규정한 발암 물질의 실체적 위험성 앞에서 무력할 뿐이다.

바삭한 식감에 취해 갈색으로 타버린 탄수화물을 소비하는 행위는 이제 지양해야 한다. 온도 설정을 정밀하게 확인하고 조리 시간을 제어하는 태도가 필요하다. 우리 가족 식탁 위의 안전 수위는 지금 에어프라이어 온도가 몇 도인지, 그리고 그 안에서 어떤 화학적 배반이 벌어지는지에 달려 있다.

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