LG이노텍, 자율주행차 시장 공략 ‘시동’

LG이노텍이 미국 자율주행 소프트웨어 전문 기업인 ‘어플라이드 인튜이션’과 손잡고 글로벌 자율주행차 시장 공략에 시동을 걸었다.



LG이노텍은 30일 ‘어플라이드 인튜이션’과 전략적 파트너십을 체결하고 자율주행 소프트웨어와 테스트 차량을 활용한 센싱 모듈 고도화에 나선다고 밝혔다. ‘어플라이드 인튜이션’은 LG이노텍의 센싱 모듈을 테스트 차량과 시뮬레이션 툴에 적용해 소프트웨어의 완성도를 높일 방침이다.



‘어플라이드 인튜이션’은 자율주행 소프트웨어 및 시뮬레이션 툴 분야에서 글로벌 선두 기업으로 평가받으며 피지컬 인공지능(AI) 시장을 선도하고 있다. 특히 글로벌 상위 20대 완성차 업체 중 18곳을 고객사로 확보하고 있다.



LG이노텍은 이번 협약에 따라 ‘어플라이드 인튜이션’의 테스트 차량에 자체 개발한 센싱 모듈을 직접 장착한다. 해당 테스트 차량은 미국과 유럽, 일본 등 전 세계 주요 지역에서 실제 운행될 예정이다.



LG이노텍은 이를 통해 지역별 도로 인프라와 교통 흐름, 기후 조건에 따른 실측 데이터를 확보할 수 있게 된다. LG이노텍은 데이터를 활용해 다양한 주행 환경에서 드러나는 개선점을 미리 파악하고 제품 설계에 선제적으로 반영한다.



문혁수 LG이노텍 사장은 “어플라이드 인튜이션과의 협력을 통해 탁월한 솔루션을 고객에게 제공할 것”이라며 “피지컬 AI 시대를 이끄는 모빌리티 및 로봇 센싱 분야의 글로벌 리더로 거듭나겠다”고 했다.



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