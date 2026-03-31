동탄에 AI 기술 집약 ‘미래병원’ 건립

고려대학교의료원이 경기도 화성시 동탄에 700병상 규모의 인공지능(AI) 기반 스마트병원을 세운다. 단순한 분원 확장이 아닌 AI와 스마트 시스템을 바탕으로 초정밀 의료를 구현하는 ‘미래병원’ 프로젝트다.



윤을식 고려대의료원 의무부총장 겸 의료원장은 30일 서울 종로구 포시즌스호텔에서 기자간담회를 열고 이 같은 청사진을 발표했다. 2035년 개원이 목표인 이번 사업은 수도권 남부를 아우르는 의료 거점을 구축하고 AI 기반 의료 플랫폼을 구현한다는 구상이다.

윤을식 고려대의료원 의무부총장 겸 의료원장이 30일 서울 종로구 포시즌스호텔에서 열린 미래병원 기자간담회에서 인사말을 하고 있다. 고려대의료원 제공

새 병원이 들어설 곳으로 동탄을 선택한 것은 지역의 높은 의료 수요 때문이다. 화성시는 인구 106만명의 특례시로 전국 출생아 수 1위를 기록하고 있지만 상급종합병원급 필수의료는 만성적으로 부족하다. 이번 병원 설립으로 만성적인 지역 필수의료 공백을 해소할 뿐만 아니라 지역 상생 의료체계 구축에도 기여해 환자와 의료 인력의 서울 쏠림을 막는 방파제 역할을 하게 될 것으로 예상된다.



동탄병원의 핵심 목표는 의료진이 기존 행정 사무에서 80% 이상 해방돼 환자 진료에 최대한 집중할 수 있는 환경을 조성하는 것이다. 이를 위해 스스로 상황을 판단하고 업무를 완수하는 ‘에이전틱 AI’가 운영 전반에 적용된다. AI가 환자 입·퇴원과 가용 수술실을 초 단위로 분석해 최적 병상을 배정하고 진료팀을 매칭하는 ‘디지털 커맨드 센터’ 체계가 도입된다. 의사와 환자의 대화를 AI가 실시간 인식해 전자의무기록(EMR)을 자동 작성하는 ‘앰비언트 AI’도 활용된다.



거대언어모델(LLM) 기반 차세대 의료정보시스템도 구축된다. AI가 복잡한 환자 병력을 요약·분석해 핵심 진단 포인트를 즉각 제시하고, 오류를 방지하는 검색 증강 생성(RAG) 기술도 접목된다. 병실에는 환자와 의료진을 연결하는 인터랙티브 대시보드가 설치되고, 낙상 위험을 사전에 감지하는 센서시스템도 갖춰진다.



이번 프로젝트는 단순 종합병원뿐 아니라 회복기 재활병원, 노인복지주택 등 ‘전 생애주기 복합케어’ 기능이 포함된 미래형 의학 플랫폼 조성에 방점을 두고 있다. 수도권 남부의 감염병 창궐 및 재난상황, 산업재해 시 필수의료 거점은 물론 화성, 광교, 용인 테크노밸리와 오송 생명과학단지를 연결하는 바이오 클러스터의 핵심축으로 역할을 한다는 계획이다.



윤 의무부총장은 “연구중심병원인 안암, 구로, 안산병원에 미래병원인 동탄병원이 가세하면 새롭고 강력한 쿼드 체제가 만들어진다”며 “쿼드 체제를 바탕으로 중증 희귀 난치성 질환 정복과 바이오헬스케어 연구 생태계 확장을 통해 글로벌 탑티어 의료기관으로 도약하겠다”고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지