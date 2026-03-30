황석희, 성범죄 의혹에 번역작도 비상…'헤일메리'·'스파이더맨4' 여파 미치나

스타 번역가 황석희의 과거 성범죄 전력 의혹이 제기된 가운데 그가 번역한 참여한 작품에도 여파가 미치는 분위기다.

30일 디스패치는 황 번역가가 과거 세 차례 성범죄를 저질렀다고 보도했다.

보도에 따르면 황 번역가가 2005년 길거리에서 여성들을 연이어 추행 및 폭행했고, 2014년 수강생을 상대로 성폭력을 행사했지만 모두 집행유예로 풀려났다.

해당 보도 이후 소셜미디어를 중심으로 황 번역가에 대한 비판 여론이 일고 있다. 그가 평소 젠더 감수성을 갖춘 발언들을 해왔던 점을 고려할 때 이번 소식으로 많은 이들이 충격을 받은 것으로 보인다.

앞서 그가 출연했던 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭', MBC TV '전지적 참견 시점' 등 방송 출연 영상에도 그를 비판하는 댓글들이 쏟아지고 있다.

일각에선 그가 번역에 참여한 작품들에 대한 '보이콧' 움직임도 감지된다. 현재 상영작이나 앞으로 개봉할 작품들이 난처한 상황에 처했다.

특히 현재 극장에서 상영 중인 할리우드 블록버스터 '프로젝트 헤일메리'는 부담을 안게 됐다. 이 작품은 지난 주말 100만 관객을 돌파하면서 올해 개봉한 외화 가운데 최고 흥행 성적을 세웠으나, 황석희 의혹에 직면하게 됐다.

또한 오는 7월 개봉하는 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'도 영향을 받을 것으로 예상된다. 황석희는 여러 '스파이더맨' 시리즈 작품을 번역한 만큼 이번 영화에도 참여했을 가능성이 높다.

황석희는 해당 의혹에 법적 대응을 검토 중이라는 입장을 밝혔다.

황석희는 이날 소셜미디어에 "관련 사항에 대해 변호사와 검토 중"이라며 "보도 내용 중 사실과 다른 부분이나 확인되지 않은 내용, 법적 판단 범위를 벗어난 표현에 대해서는 대응을 검토하겠다"고 했다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지