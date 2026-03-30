“대치동 월세 500 살아”…김장훈, ‘기부 때문에 가난’ 루머 일축

가수 김장훈이 많은 기부로 인해 생활고를 겪고 있다는 세간의 인식을 직접 부인하며 자신의 주거와 수입 구조를 공개했다.

유튜브 채널 ‘뷰티풀너드’ 캡처

김장훈은 최근 유튜브 채널 ‘뷰티풀너드’에 출연해 ‘궁핍한 월세살이 이미지’에 대해 입을 열었다. 그는 현재 서울 강남구 대치동에 거주 중이라며 ”사람들이 오해하는데, 관리비까지 하면 월 500만원이다. 그러니까 가난한 게 아니다”라고 밝혔다.

그는 월세를 선택한 이유에 대해 “월세가 스타일에 맞는 거다. 자식도 없고 굳이 집을 사서 한 군데서 칙칙하게 오래 살 필요가 뭐 있나”라며 “그냥 이게 내 스타일”이라고 강조했다.

유튜브 채널 ‘뷰티풀너드’ 캡처

이어 “월세가 900만원짜리인 집도 알아봤는데, 거긴 사람들과 마주쳐야 한다. 지금 있는 곳은 사람을 안 만나서 좋다. 아무 때나 소리 질러도 된다”면서 현재 거주지가 더 편해 유지하고 있다고 덧붙였다.

수입원에 대해서는 “기업이나 지방자치단체 행사, 공연에서 나온다”고 말했다. 그는 과거 활발히 활동하던 시기에는 연간 수백회 행사를 진행했다며 “그 수익만 해도 100억원이 넘는다”고 말하기도 했다.

김장훈은 자신의 소비와 기부 방식에 대해서도 설명했다. 그는 “월세 500만원짜리 살고, 맛있는 거 먹고, 비행기 일등석 타면서 다 누린다”며 “내 밴드나 이웃, 가족을 챙기고 남는 것을 다 기부하는 것”이라고 설명했다.

유튜브 채널 ‘뷰티풀너드’ 캡처

그는 앞서 자신의 SNS를 통해 “팩트를 말씀드리자면 현재의 내 상태라면 조금 악착같이 벌어서 그대로 다 모으면 1년이면 좋은 집, 좋은 아파트 살 수 있다”며 “그게 별로 행복하지 않고 필요하지 않아서 안 하는 것뿐”이라고 설명한 바 있다.

또한 방송 인터뷰에서 누적 기부액이 약 200억원에 달한다면서 “그것밖에 못 했나 싶다”고 밝히기도 했다.

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