넥슨과 블리자드 손잡았다…‘오버워치’ 국내 퍼블리싱 계약 체결

넥슨과 블리자드 엔터테인먼트는 올해 서비스를 목표로 PC ‘오버워치(Overwatch)’ 한국 퍼블리싱을 위한 계약을 체결했다고 30일 밝혔다.

넥슨코리아 강대현 대표(사진 왼쪽)와 블리자드 엔터테인먼트 조해나 패리스 사장이 기념사진을 촬영하고 있다. 넥슨 제공

‘오버워치’는 2016년 출시 이래 개성 넘치는 영웅들과 빠르고 전략적인 플레이로 전 세계 이용자들에게 꾸준한 사랑을 받아온 블리자드의 대표 프랜차이즈 중 하나다.

블리자드는 지난달 ‘오버워치 스포트라이트’ 쇼케이스에서 ‘오버워치’를 위한 새로운 시대의 개막을 알리고, 1년에 걸쳐 전개될 장편 스토리와 신규 영웅 5종 공개와 함께 연내 5종의 신규 영웅을 추가로 선보이겠다고 발표했다.

넥슨은 PC ‘오버워치’의 국내 퍼블리싱 담당으로 한국 시장에 특화된 사업을 운영하며, ‘오버워치’ 지식재산권(IP)을 제공하는 블리자드는 게임 개발을 총괄한다.

양사는 긴밀한 협력을 바탕으로 한국 시장 맞춤형 하이퍼 로컬라이징 콘텐츠를 선보이고, PC방 생태계를 확장하여 국내 ‘오버워치’ 서비스를 더욱 강화해 나갈 계획이다.

넥슨과 블리자드 양사 모두 공동의 비전을 실현하기 위해 추가적인 현지 인재 채용에 나설 예정이며, 퍼블리싱 이관에 관한 구체적인 세부 사항은 추후 공개될 예정이다.

넥슨코리아 강대현·김정욱 대표는 “세계적으로 사랑받는 ‘오버워치’ IP와 이를 개발한 블리자드 엔터테인먼트와 함께하게 되어 매우 기쁘다”고 전했다.

블리자드 엔터테인먼트 조해나 패리스 사장은 “넥슨과 함께 플레이어들에게 흥미롭고 역동적인 경험을 계속해서 선사할 수 있기를 기대한다”고 말했다.

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