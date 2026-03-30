대한항공·아시아나, 합동 봉사활동 확대…“지역사회와 따뜻한 동행”

대한항공이 ‘통합 대한항공’ 출범을 앞두고 아시아나항공과 함께 지역사회 공헌 활동에 나섰다고 30일 밝혔다. 양사는 임직원과 참여하는 합동 프로그램을 통해 지역사회와 접점을 넓히고 있다는 설명이다.

대한항공·아시아나항공 교육기부 봉사단이 지난 27일 서울 강서구 대한항공 본사 스튜디오에서 ‘온라인 직업 특강’을 진행하고 있는 모습. 대한항공 제공

양사 교육기부 봉사단은 지난 27일 서울 강서구 대한항공 본사에서 경북 울릉군 울릉중학교 1학년 학생 40여명을 대상으로 ‘온라인 직업 특강’을 진행했다. 화상 플랫폼을 활용한 비대면 방식으로, 대한항공 객실승무원과 아시아나항공 운항승무원이 참여해 직무와 현장 경험을 소개하고 진로 상담을 진행했다.

양사는 매월 마지막 주 금요일마다 임직원이 함께 참여하는 릴레이 봉사활동 ‘두 손 모아’ 프로그램도 운영 중이다. 안심, 줍깅, 나들이 등 3개 주제로 구성된다. 지난 27일 인천 중구 용유해변에서 ‘줍깅’ 활동을 진행해 해양 쓰레기를 수거하며 환경 정화에 나섰다. 양사는 지난달 ‘안심’ 활동의 일환으로 근거리무선통신(NFC) 기능이 탑재된 실종 방지용 스마트 뱃지를 제작했다. 해당 뱃지는 향후 지역아동센터와 노인복지시설 등에 전달될 예정이다.

대한항공 관계자는 “양사 직원 간 융합을 강화하는 동시에 지역사회에 기여하는 활동을 지속해 나가겠다”고 말했다.

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