여야, 추경 신경전 지속…"내달 9일 처리"·"대정부질문 먼저"

여야는 30일 25조원 규모의 정부 추가경정예산(추경)안 처리 일정 등을 논의했으나 견해차를 좁히지 못했다.
더불어민주당 한병도 원내대표·천준호 원내운영수석부대표와 국민의힘 송언석 원내대표·유상범 원내운영수석부대표는 이날 국회에서 우원식 국회의장 주재로 회동했지만 합의에 이르지 못했다.
송 원내대표는 회동 후 기자들과 만나 "민주당은 4월 9일 본회의에서 추경을 처리해야 한다는 정청래 대표의 주장을 반복했다"며 "저희는 대정부질문을 먼저 한 이후에 추경을 논의해야 한다고 말했다"고 설명했다.
이어 민주당에서 사용하는 '전쟁 추경'이라는 표현에 대해 "국가재정법에 전쟁이나 대규모 재해가 규정돼 있으니 그것을 빙자해 전쟁 추경이라고 하는데 대한민국이 전쟁 중이냐"며 "전쟁을 핑계로 한 추경일 뿐"이라고 말했다.
그러면서 "4월 임시국회가 시작되면 6∼8일 사흘간 대정부질문을 한 뒤 예산결산특별위원회를 거쳐 늦어도 16일 본회의에서 처리하는 게 적절하다"고 덧붙였다.
이에 민주당 천 원내수석은 "국민이 절박한 위기 상황에 있기에 여야가 힘을 모아 하루라도 신속하게 추경을 심사·처리해야 한다"며 "국민의힘과 협의해 추경이 신속하게 이뤄지도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.
또 "야당으로서 대정부질문을 먼저 하겠다는 입장도 이해가 되지만 예산을 심사하는 과정에서 충분히 정부에 관련 질의를 할 시간이 보장돼 있다"며 "저희는 추경을 신속히 처리하고 그 뒤에 대정부질문을 하자는 상황이라 충분히 협상의 여지가 있다고 보고 국민의힘을 잘 설득하겠다"고 언급했다.
한편 이날 회동에서는 상임위원장 배분과 관련한 논의는 이뤄지지 않은 것으로 전해졌다.
<연합>
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지