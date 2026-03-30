BTS 뷔 "아버지 꿈은 연예인"...데뷔 비하인드 공개

그룹 방탄소년단(BTS) 멤버 뷔의 아버지가 연예인을 꿈 꾼 사실이 전해졌다. 이날 뷔는 ‘요정재형’의 콘텐츠에 출연해 데뷔 과정에 얽힌 뒷이야기를 솔직하게 전했다.

지난 29일 공개된 유튜브 채널 ‘요정재형’의 ‘안녕하세요 BTS 뷔(V)입니다. 잘 부탁드립니다!’라는 제목의 영상에는 뷔가 게스트로 등장해 근황과 개인적인 이야기를 풀어냈다.

요정재형

촬영장에 뷔는 “저희 집안이 손이 좀 크다”며 외할머니가 직접 김장한 김치와 거제에 있는 이모가 준 간장게장을 들고 왔다. 이에 정재형은 “대박”이라며 감탄을 아끼지 않았다.

선물 증정 및 앨범 소개와 광화문 공연에 대한 생각을 밝히고 뷔는 어린 시절을 떠올리며 무대에 대한 관심이 자연스럽게 시작됐다고 말했다. 그는 “초등학교를 다닐 때 ‘사’가 들어간 직업을 많이 하라는 분위기일 때 저만 가수가 되겠다고 했다”고 말했다.

뷔는 “나중에 알게 됐는데 아버지도 배우라는 연예인 꿈꿨고, 방송국에서 일한 경험도 있다”며 “아버지는 (연예인이) 안 된 케이스이지만, 나는 된 케이스이다”고 말하며 웃음을 보였다.

정재형은 “아버지가 아시니까 서포트를 했겠다”고 예상했고, 뷔는 “맞다, 같이 계속 움직여 주셨다”고 밝혔다.

이날 뷔는 가수의 꿈을 꿨던 어린 시절을 공개하기도 했다. 가족들은 ‘강동원’의 현수막을 가리키며 “저런 사람이 되는 거다”고 말했지만, 뷔는 “춤추는 걸 좋아했고, 어릴 때 춤을 추면 계속 할머니 할아버지들이 ‘잘한다’고 반응해 줘서 내가 진짜 잘하는 줄 알았다”고 말했다. 이후 학원에서 보니 스스로 잘 추는 사람은 아니라고 생각이 바뀌었다고.

현재 소속사에 오디션을 보게 된 계기도 남다르다. 그는 “성공한 사람들 보고 싶어서 서울에 놀러 갔다가 소속사 직원의 요청에 오디션을 보게 됐다”고 전했다.

오디션에는 ‘노래’ 요청이 있었고, “노래는 썩 마음에 들지는 않은 눈치 였고, 춤도 앞선 친구들과 비교돼 반응이 그리 좋지 않았다”고 말했다. 그는 랩, 비트박스, 색소폰도 선보였다.

합격한 비결에 대해서는 “신기했나보다”며 “뭘 못하는데 되게 잘하는 척 하니까”라고 답해 웃음을 자아냈다.

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