"훈련을 실전처럼"… 월성본부, 화재 대응 합동훈련 실시

한국수력원자력 월성원자력본부는 유관기관과 함께 화재 대응 역량 강화를 위한 합동훈련을 실시했다.

월성원자력본부는 지난 20일 영남119특수구조대와 화재 진압 합동훈련을 진행한 데 이어 24일에는 본관 소방훈련을 실시했다고 30일 밝혔다.

월성원자력본부가 영남119특수구조대와 함께 화재 진압 합동훈련과 소방 훈련을 실시하고 있다. 월성본부 제공

이번 훈련은 전기카트 화재 상황을 가정해 초동 대응과 자위소방대, 자체 소방대의 대응 능력을 점검하고, 유관기관과의 협조체계를 강화하기 위해 마련했다.

특히 월성 3·4호기 경계지역에서의 화재를 가정해 양 호기 간 협력 대응체계를 집중 점검한 가운데 전기배터리 특성에 따른 화재 진압 전략을 실제 상황처럼 적용해 훈련의 실효성을 높였다는 평가가 나온다.

이날 훈련에서는 현대자동차그룹으로부터 지원받은 무인소방로봇 'HR-쉐르파'를 투입해, 사람이 접근하기 어려운 위험 구역에서의 화재 진압 능력도 함께 점검했다.

권원택 월성본부장은 "실전 같은 반복 훈련과 유관기관과의 협력을 통해 화재 대응 역량을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 말했다.

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